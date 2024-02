Lavoro portuale come usurante, ok all’ordine del giorno di Valentina Ghio (Pd)

Roma. Il riconoscimento del lavoro portuale operativo tra i lavori usuranti ha ricevuto il primo sì.

Lo comunica Valentina Ghio deputata e vicecapogruppo Pd alla Camera e componente della commissione Trasporti che ha visto l’approvazione dell’ordine del giorno, a sua firma, sul riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori portuali operativi.

“Con l’ok all’ordine del giorno sul riconoscimento del lavoro portuale operativo tra i lavori usuranti è un segnale positivo in attesa che il governo provveda a trovare i fondi necessari per dare seguito alla misura. Parliamo di un tema di assoluta importanza per garantire la sicurezza dei lavoratori e per questo incalzeremo il governo e monitoreremo il processo di avanzamento perché il governo si è impegni con ogni azione che va nella direzione del potenziamento e della sicurezza della salute dei lavoratori, una priorità non più rimandabile”.