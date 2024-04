Motociclisti sul monte Fasce, due incidenti in un giorno: un 26enne è in rianimazione

Genova. Due feriti in un solo giorno sulla strada provinciale 67 del monte Fasce, itinerario gettonatissimo dai giovani motociclisti in cerca di emozioni ad alta velocità a pochi minuti dalla città. Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni che è finito in gravissime condizioni all’ospedale San Martino di Genova.

Il primo episodio è stato quello più drammatico: il centauro, un ragazzo del 1998, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. È successo verso le 12.30 in corrispondenza del monte Cordona, nel territorio comunale di Bogliasco.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Sori, l’automedica Golf 6 del 118 di Genova e i carabinieri. Il ragazzo ha riportato un severo trauma cranico e ha perso conoscenza. Il personale sanitario lo ha stabilizzato e intubato per poi caricarlo a bordo dell’elisoccorso Grifo arrivato da Albenga. Da lì è scattato il trasporto in volo all’ospedale San Martino di Genova, in codice rosso, dove si trova ricoverato in rianimazione.

A breve distanza nel pomeriggio, poco prima delle 18.00, il secondo episodio, per fortuna meno critico. Ad essere coinvolto un motociclista di 21 anni che, anche in questo caso, ha fatto tutto da solo. A soccorrerlo i militi della Croce Verde di Quarto e l’automedica Golf 1 del 118 di Genova. Per fortuna ha riportato solo un trauma agli arti: il trasferimento al San Martino è scattato in codice giallo a bordo dell’ambulanza.

Una strada, quella che sala da Apparizione per raggiungere Uscio nell’entroterra del Levante, che da sempre è meta d’elezione per gli amanti delle moto sportive e che negli ultimi giorni è finita nel mirino della polizia locale di Genova. Gli agenti hanno multato diversi ragazzi per varie infrazioni al codice della strada. Spesso il monte Fasce e i dintorni sono sede di veri e propri raduni che in alcuni casi sconfinano in gare di velocità e di acrobazie. Competizioni che diventano ancora più pericolose considerate le caratteristiche della provinciale, spesso priva di protezioni laterali e particolarmente trafficata dai centauri in queste belle giornate.

L’ultimo grave episodio risale allo scorso 17 marzo: a seguito di uno scontro tra due moto un ragazzo di 18 anni ha riportato una frattura esposta e scomposta del perone. Nel 2016 un altro centauro, Nicolò Scopesi, trovò la morte a 22 anni sul monte Fasce dopo l’impatto con un altra moto.