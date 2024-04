Motociclisti a tutta velocità sul monte Fasce, blitz della polizia stradale e raffica di sanzioni

Genova. Blitz della polizia stradale sul monte Fasce dopo gli incidenti (di cui uno grave) che hanno visto coinvolti motociclisti negli ultimi weekend. Una strada usata spesso come pista per divertirsi nella bella stagione, quando non come sede di raduni o vere e proprie gare tra centauri.

Domenica 21 aprile, alla luce di numerose segnalazioni di cittadini che avvertivano di gruppi di motociclisti ad alta velocità o protagonisti di manovre pericolose, diverse pattuglie della stradale di Genova e Chiavari hanno percorso più volte tratti dei circa 21 chilometri di strade interessate, effettuando soste in diverse zone e sottoponendo a controllo veicoli ritenuti d’interesse.

Nel corso del servizio, in cui sono stati utilizzati veicoli con colori d’istituto affiancati da due moto e un’autovettura con colori di serie, è stato identificato un totale di 21 persone e di 20 veicoli, sono state accertate diverse violazioni al codice della strada, tra cui 4 infrazioni inerenti alla velocità e alle norme comportamentali in genere e altre 3 infrazioni riguardanti le dotazioni e lo stato di efficienza dei veicoli.

Con l’avvicinarsi delle festività del 25 aprile e del 1° maggio e il conseguente aumento di traffico dovuto all’esodo dei vacanzieri, la sezione della polizia stradale di Genova intensifica le attività di vigilanza sulle arterie stradali, ricorrendo, tra le altre cose, all’effettuazione di controlli mirati per l’accertamento di specifiche violazioni.