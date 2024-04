Molassana, il Comune procede con l’esproprio del civico 71 per destinarlo alla scuola

Genova. Il Comune di Genova ha deciso di procedere con l’esproprio del civico 71 di via Molassana, preso in affitto da qualche tempo da una famiglia di privati, per risolvere una volta per tutte il problema della mancanza di spazi per l’IC Molassana per via dei cantieri dei lavori Pnrr.

La decisione dell’amministrazione sarà posta all’attenzione e al volo del consiglio comunale con una delibera di giunta. Per procedere con l’esproprio sarà necessario l’avvio del procedimento di apposizione di specifico vincolo urbanistico.

L’immobile di proprietà privata, in passato già locato anche ad uso del municipio, è stato nel 2023 individuato quale sede scolastica alternativa per le scuole materna e media dell’IC Molassana Prato “Cà di Ventura” in via San Felice, che dovevano essere sgomberate con urgenza in quanto oggetto di intervento finanziato con Pnrr.

L’acquisto di via Molassana 71 è risultata un’operazione più complessa del previsto a causa del frazionamento della proprietà e che uno dei proprietari, che è anche usufruttuario, è assistito dal giudice tutelare.

Nell’aprile 2023 era stato sottoscritto contratto di locazione transitorio e funzionale alla sottoscrizione del contratto di acquisto, per soddisfare l’impellente esigenza di eseguire i lavori di messa a norma e consentire il trasferimento, avvenuto effettivamente a settembre, degli alunni dalla scuola Cà di Ventura.

Il primo febbraio scorso la metà dei proprietari ha dato l’assenso alla vendita ma per il restante 50% della proprietà, il Comune ha formalizzato la richiesta di assenso alla vendita, allegando perizia. Non essendo ancora pervenuta risposta da parte del Giudice tutelare, si ritiene indispensabile avviare procedura espropriativa, per poter rispettare gli impegni assunti in fase di richiesta del finanziamento.

I lavori previsti all’interno dell’edificio sono stati eseguiti lo scorso anno, la scuola è attiva dal 14 settembre. Il prezzo di locazione, fino a oggi, è stato di poco più di 28 mila euro che saranno suddivisi tra i tre proprietari della palazzina e che saranno scomputati dal prezzo di vendita.

Per l’opera di rimessa in funzione dell’ex scuola il Comune di Genova aveva preventivato la spesa di 3 milioni di euro, ricavati dai quasi 13 milioni previsti dalla voce dedicata all’edilizia scolastica del Pnrr: secondo le previsioni del comune 1,6 milioni sono stati utilizzati per i lavori mentre 1,4 milioni sono previsti per quale costo massimo presunto per l’acquisizione – futura – dell’edificio.