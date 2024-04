Genova. Ancora condizioni di instabilità interesseranno la Liguria nella giornata di oggi con il rischio di rovesci e qualche temporale. Tra domani, domenica, e lunedì tendenza a un miglioramento con anche un rialzo delle temperature. Le previsioni del tempo per Genova e la Liguria, oggi e i prossimi giorni, secondo il centro meteo Limet.

Oggi, sabato 27 aprile, al mattino risalita di nuclei precipitativi dal mare verso il settore centro-occidentale della costa e verso lo Spezzino con rischio anche di qualche colpo di tuono. Più asciutto sul Tigullio costiero e l’Imperiese. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a concentrarsi maggiormente nelle aree interne del settore centro-occidentale dove saranno possibili occasionali rovesci. Qualche sconfinamento non si esclude anche lungo le coste del genovese di ponente e savonese di levante, più asciutto sui restanti settori.

Venti moderati da nord a ponente, da sud-est sul centro e il levante. Mare generalmente mosso. Le temperature saranno in lieve aumento ma ancora su valori “freschi”: saranno comprese sulla costa tra 11 e 17 gradi, nell’interno tra 0 e 13.

Domani, domenica 28 aprile, al mattino qualche rovescio a ponente, ma in via di attenuazione già prima di mezzogiorno. Altrove nubi sparse con tendenza a schiarite ed assenza di fenomeni per l’intera giornata. Venti moderati da sud-est, in rotazione a nord dal pomeriggio con intensità fino a moderata. Mare generalmente mosso. Temperature in ulteriore lieve aumento

Per lunedì 29 aprile Limet prevede una giornata con ancora nubi sui versanti padani senza piogge, ma per il resto abbastanza soleggiata e mite.