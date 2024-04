Tensioni nel Mar Rosso, Ghio: “In una settimana calati del 60% i traffici in uscita dal porto di Genova”

Genova. Nella prima settimana di aprile, a causa delle tensioni nel Mar Rosso legate alla complessa situazione in Medio Oriente, il traffico commerciale dei porti italiani, quello di Genova compreso, ha subito pesanti ripercussioni. A sottolinearlo è la deputata vicepresidente Pd alla Camera, Valentina Ghio, invitando “il governo e la Regione ad affrontare la situazione con urgenza, attraverso misure di monitoraggio, controllo e sostegno che devono essere rapidamente impostate, senza sottovalutare il problema”.

“Le tensioni internazionali e in particolare quelle che riguardano il Mar Rosso, a cinque mesi dai primi attacchi ai mercantili, colpiscono pesantemente il traffico commerciale navale e hanno ripercussioni anche sul porto di Genova – è il commento di Ghio – primo porto italiano per l’export, al termine della prima settimana di aprile vedeva i suoi volumi in uscita in calo del 60% secondo i dati divulgati dai media”.

“La congiuntura internazionale oltre a determinare il calo dei traffici, rende la gestione all’interno dei porti molto più variabile e quindi con maggiori complessità – prosegue Ghio – Bisogna intervenire in modo coordinato, consapevoli di essere di fronte a un’emergenza che richiede azioni lungimiranti e determinate perché le ripercussioni per i porti italiani sono elevate, nella consapevolezza che i sistemi portuali oggi sono al centro di una catena logistica complessa che punta a governare il cammino delle merci e gli effetti si manifestano su tutta la catena del valore, oltre che sugli utenti finali”.

La questione è stata oggetto di specifica interrogazione presentata in Commissione Trasporti insieme ai colleghi Orlando, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut, Serracchiani, Simiani: “Il Ministro Salvini faccia sapere come intende procedere rispetto alla necessità di monitoraggio, controllo, individuazione di scenari alternativi, strategie condivise a livello europeo – conclude Ghjio – sostegno alla circolazione delle merci e prevenzione degli impatti economici sulla filiera e anche sugli utenti finali”.