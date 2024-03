Crisi del Mar Rosso e la missione italiana, Musumeci: “Dovere di difendere il transito delle merci”

Genova. Se da una parte la diplomazia non si deve fermare, dall’altro lato la risposta militare è divenuta necessaria per “difendere il diritto di utilizzare il mare in ogni latitudine, un diritto sacrosanto che non si può confutare”. Queste le parole del ministro del Mare Nello Musumeci intervenuto questa mattina al Clia Cruise Week Europe in corso a Genova.

Il riferimento è chiaramente alla crisi del Mar Rosso dove da diverse settimane il gruppo armato yemenita degli Houthi sta bersagliando le navi merci dirette verso Suez durante il loro passaggio attraverso lo stretto di Bab al-Mandab per supportare la causa palestinese: in questi ultimi giorni anche le navi della Marina Militare italiana hanno aperto il fuoco su droni lanciati dai ribelli, più volte, portando l’Italia in una guerra se non formalmente dichiarata almeno di fatto guerreggiata.

“Abbiamo il dovere di far lavorare la diplomazia – ha detto il ministro – ma anche la necessità di restare in allerta perché alcuni sacrosanti diritti vanno tutelati e difesi. In questo scenario difficile e incerto, abbiamo il dovere di guardare avanti. Registriamo la crescita delle tensioni nelle ultime ore, non facilita l’idea di una prospettiva di pace a breve termine. Il governo italiano lavora perché la diplomazia possa avere la meglio. Tuttavia abbiamo il dovere di difendere la movimentazione delle persone e delle merci, da cui dipende l’economia e la sopravvivenza delle nostre comunità”.

“Da anni come forze di destra predichiamo l’esigenza di una forza armata europea unitaria – ha poi aggiunto – Purtroppo ha avuto il sopravvento un ipocrita pacifismo e oggi, in una condizione di emergenza e necessità, ci rendiamo conto finalmente di quanto sia importante che anche l’Europa abbia le sue forze armate, naturalmente per opere di difesa e non di offesa. Speriamo – ha aggiunto Musumeci – che anche in questa circostanza l’Europa possa essere nelle condizioni di guidare la politica diplomatica che deve portare a una ragionevole pace, tanto nelle regioni del Nord Est, quando nelle regioni del Mediterraneo e del Medio Oriente”.