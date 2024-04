Latte Tigullio, il Centro latte Rapallo festeggia 70 anni di attività con una grande manifestazione

Rapallo. Il 21 aprile, presso la sede storica di via Santa Maria del Campo 181 a Rapallo, dalle 10 alle 18, Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo celebra il suo settantesimo anniversario con la manifestazione “Latte in Festa”.

Un festeggiamento che si preannuncia ricco di attività per tutte le famiglie, con visite allo stabilimento, convegni ed eventi a tema e tanti omaggi per tutti i partecipanti.

Per Mario Restano, direttore Marketing di Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo, oggi parte del gruppo Centrale del Latte d’Italia: “Gli ospiti d’onore di questa manifestazione sono i bambini, ma non solo. È un momento in cui, anche grazie al contributo del Comitato Festeggiamenti della parrocchia di Santa Maria e del Comune di Rapallo, si consolida l’unione del Centro Latte con la collettività. Il fine di questa manifestazione è quello di raccontare la rilevanza storica dell’azienda nel territorio, comunicare ai consumatori i valori del Centro Latte Rapallo, informare sull’importanza del latte e della prescinsêua nell’alimentazione, la qualità della filiera, sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e festeggiare il compleanno di Latte Tigullio”.

Durante l’evento, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, si potrà visitare lo stabilimento del Centro Latte Rapallo alla scoperta di tutti i segreti del ciclo di lavorazione del latte e della prescinsêua (prenotazione tramite apposito stand in loco dalle 10 alle 18) e partecipare a visite guidate, introdotte da un filmato didattico.

Oltre alle attività appositamente pensate per i bambini, ci saranno esibizioni musicali, show cooking e un convegno sull’antica cagliata genovese prescinsêua, che è un prodotto “Genova Gourmet“ certificato dalla Camera di Commercio di Genova.

La giornata sarà arricchita da numerosi stand delle associazioni coinvolte e delle aziende del territorio, distribuzione di gadget e golosi assaggi con prodotti Latte Tigullio, una mostra Galleria degli Artisti con opere e calendari Latte Tigullio e una Mostra fotografica a cura del Comitato Fuochi Santa Maria.

I bambini saranno gli ospiti d’onore di Latte in Festa, con attività di animazione a cura di Arké Onlus durante l’intera giornata, saranno anche accolti dal Corpo Nazionale e distaccamento di Rapallo dei Vigili del Fuoco che illustreranno loro, con attività di gioco, le basi sulla sicurezza.

IL PROGRAMMA di domenica 21 aprile:

10.00 Saluti istituzionali, inaugurazione con taglio del nastro e concerto del Corpo Bandistico Città di Rapallo.

11.00 Show Cooking degli allievi dell’Istituto Alberghiero Marco Polo Camogli.

12.00 Concerto di campane.

12.00 – 17.00 Servizio ristorazione (pranzo e merenda).

15.00 Show Cooking degli allievi dell’Istituto Alberghiero Marco Polo Camogli.

16.00 Convegno “Dal latte alla prescinsêua, dalla prescinsêua al piatto”.

17.00 Show Cooking degli allievi dell’Istituto Alberghiero Marco Polo Camogli.

18.00 Chiusura evento e saluti.

UN PO’ DI STORIA:

Era il 1954 quando a Santa Maria del Campo, una frazione di Rapallo, nasceva un piccolo centro per la lavorazione del latte. Da allora sono passati 70 anni e quella che era una ditta a conduzione famigliare è diventata oggi una solida realtà imprenditoriale (adesso parte del gruppo Centrale del Latte d’Italia – Newlat Food S.p.A.) che distribuisce i propri prodotti a marchio «Tigullio» nella provincia di Genova, Savona, La Spezia, oltre che nel Levante, arrivando a toccare più di 2.500 punti vendita in tutta la regione Liguria.

Una crescita importante che è stata frutto di un impegno e di una passione volti a garantire il rigido controllo delle materie prime, la freschezza e la genuinità dei prodotti con una continua e scrupolosa attenzione alle mutevoli esigenze e gusti del consumatore.

Latte in Festa, un’altra nuova iniziativa che va nella direzione di promuovere e valorizzare il territorio di origine e che si aggiunge alle campagne di educazione alimentare e sostenibilità ambientale, sponsorizzazioni culturali e manifestazioni sportive promosse negli anni dal Centro Latte Rapallo, a testimonianza della qualità e della passione che Latte Tigullio ha nella quotidianità del rapporto con clienti e consumatori.