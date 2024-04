Genoa-Lazio LIVE (0-0). Primo tempo a reti bianche, Ekuban si divora il vantaggio nel minuto di recupero

Genova.

46′ Dalla Nord parte un coro per Gilardino a cui va dietro anche la Sud

46′ Si riparte. Nella Lazio fuori Casale per Romagnoli

Primo tempo che finisce a reti bianche tra Genoa e Lazio. Avvio positivo per il Genoa, che alza il suo baricentro e occupa bene le zone del campo. Dopo un successivo periodo dai ritmi calati, il Grifone torna a spingere con tutti i suoi effettivi ed il gioco è concreto ed anche piacevole. Sul finale di tempo l’occasione più grossa dei primi quarantacinque minuti: contropiede rossoblù che vede Ekuban involarsi in porta e calcia di poco a lato a tu per tu con il portiere. Non ci sono stati comunque particolari grattacapi per Martinez.

46′ Occasione Genoa! Retegui conquista il pallone con la Lazio sbilanciata e lancia Ekuban, che si invola in ripartenza a campo aperto. Il numero 18 scocca un diagonale col destro che termina a un centimetro dal secondo palo. Gudmundsson si lamenta perché era libero in area di rigore

45′ Un minuto di recupero

45′ Pasticcio di Spence in area di rigore che senza volere passa il pallone dove ci sono maglie avversarie, ma anche in questo caso Castellanos

44′ Tentativo di Retegui da centrocampo con Mandas fuori dai pali, pallone che non scende abbastanza per infilarsi in porta

42′ Il cross di Martin viene intercettato da Vasquez che prova un tiro al volo, ma tocca il palone con il braccio

41′ Altro corner guadagnato dal Genoa dopo un’azione personale di Spence interrotta da un avversario in area

40′ Il Genoa guadagna un corner, con Marusic che devia un pallone di Strootman destinato a Ekuban

38′ Cross di Martin per il colpo di testa di Retegui, che non riesce a schiacciare il pallone: alto sopra la traversa

36′ Lazzari non ce la fa ed entra Hysaj

35′ Cross di Spence per Ekuban, che prova la girata in acrobazia. Mandas para. Problemi per Lazzari

34′ Biancocelesti che non sfruttano il corner e vanno addirittura a passare la palla a Mandas, alla fine la palla torna a Lazzari che svirgola malamente il tiro

33′ Ancora un calcio d’angolo per la Lazio: Lazzari fa carambolare il pallone sui piedi di Spence e guadagna il corner

29′ Lancio di Gudmundsson dalle retrovie per Ekuban, Mandas esce altissimo coi piedi e mette il pallone in fallo laterale

27′ Ancora un tentativo da fuori area della Lazio con Felipe Anderson: botta tesa a fil di palo, Martinez si tuffa ma senza intervenire

24′ Sugli sviluppi arriva il tiro di Gila da fuori area, ma la palla è alta

23′ Corner guadagnato dalla Lazio: cross di Felipe Anderson respinto da Frendrup

16′ Primo giallo della partita: Casale atterra Retegui che stava andando via sulla fascia

13′ Grande azione del Genoa, con Strootman che lancia Gudmudsson, colpo di tacco delizioso per Retegui che dal limite prova il destro, alto di pochissimo

7′ Lazio che guadagna un corner con Luis Alberto che serve Kamada, cross basso deviato in angolo dal Genoa. Corner che è uno schema un po’ macchinoso e si conclude con un tentativo da fuori area di Marusic bloccato in presa alta da Martinez

5′ Occasione Genoa: lancio di Vogliacco per Ekuban che aggancia e si libera di Gila, una volta in area prova la conclusione sul primo palo trovando l’esterno della rete. Retegui era libero in area

3′ Rischia De Winter sbagliando il controllo sulla propria tre quarti, ma Castellanos non riesce ad approfittarne

1′ Partenza col Genoa, in terza maglia oggi, sul pallone. Attaccherà verso la Sud.

Un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del calciatore Mattia Giani.

Tutto pronto al Ferraris per l’anticipo tra Genoa e Lazio. Tra turn over e assenze le due squadre si presentano in campo con formazioni inedite. Sabelli e Badelj in panchina, in campo dal primo minuto Spence e Strootman. Coppia d’attacco con Ekuban e Retegui, da vedere la posizione di Gudmundsson in campo.

Genoa chiamato a proseguire con il trend positivo dopo la prestazione di Firenze e a mantenere vivo l’obiettivo parte destra della classifica.

Ecco le formazioni:

Genoa: Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Strootman, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Sabelli, Cittadini, Ankeye, Papadopoulos, Badelj, Pittino, Haps.

Lazio: Mandas; Patric, Casale (46′ Romagnoli), Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari (36′ Hysaj); Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Allenatore: Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Pellegrini, Pedro, Isaksen, Cataldi, Rovella.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: Casale (L)

Spettatori: 2.920 biglietti venduti di cui 44 ospiti. 27.777 abbonati