Camera di Commercio di Genova: nuovo servizio di assistenza specialistica del PID sulla transizione digitale ed ecologica

Genova. Il PID, Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio avvia un nuovo servizio di assistenza specialistica alle imprese genovesi sulla transizione digitale ed ecologica, realizzato in collaborazione con Start 4.0 (per innovazione tecnologica e digitale) e IRE Liguria (per sostenibilità ambientale ed efficienza energetica).

Le imprese genovesi potranno usufruire gratuitamente di due ore di consulenza gratuita a testa con esperti e professionisti. Il servizio sarà attivo da maggio 2024 ed è finanziato dalla Camera di Commercio: 360 ore di consulenze per un totale di costi esterni pari a 64mila euro.

Le imprese possono richiedere il servizio di assistenza specialistica scrivendo a pid@ge.camcom.it e spiegando le proprie necessità. Il Punto Impresa Digitale organizzerà un primo incontro per valutare le effettive necessità dell’impresa anche tramite “assessment” (analisi del livello di digitalizzazione) e la indirizzerà verso Start 4.0 o IRE Liguria. Le richieste saranno trattate in ordine cronologico ed evase in base alle disponibilità dei consulenti.

Tutte le informazioni sul sito della Camera di Commercio