Banca Etica compie 25 anni: la festa a La Claque di Genova tra musica, impegno e spettacolo

Genova. Banca Etica compie 25 anni, e per festeggiare ha organizzato diversi eventi sparsi sul territorio nazionale. Tra questi anche l’appuntamento genovese che si terra domenica 21 aprile dalle 16.30 presso la sala de La Claque (Teatro della Tosse): un happening condotto da Fabio Saccomani e Alessandro Bergallo, un cui si alterneranno le storie e le esperienze dei soci della banca e momenti di spettacolo con Ugo Dighero e Maurizio Carucci

La storia di questo istituto bancario, nonostante la sua giovane età, è già molto intensa: l’8 marzo 1999 apriva il primo sportello della prima e finora unica banca italiana dedita esclusivamente alla finanza etica. Prima banca in Italia a misurare tutti gli impatti sociali e ambientali dei crediti che eroga ogni anno, Banca Etica è l’unica a pubblicare questi dati in un Report di Impatto, ovvero in un documento che rende immediatamente comprensibile quale sia la visione della finanza etica, che rifiuta la speculazione finanziaria ed esclude a priori ogni sostegno alle fonti di energia fossile, alla filiera delle armi, alle attività dannose per le persone, il clima e gli ecosistemi. La finanza etica supporta invece l’economia reale e gli investimenti responsabili (ESG), finanzia l’economia sociale, l’accoglienza e l’inserimento lavorativo dei soggetti fragili, l’agricoltura biologica, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e le iniziative di efficientamento energetico.

“In 25 anni di attività Banca Etica ha dimostrato che il suo modello di business non è solo etico ma è anche economicamente efficiente – si legge nella nota stampa che promuove l’evento – Altrimenti non avrebbe potuto diventare la capogruppo di un Gruppo Banca Etica che occupa quasi 500 persone operando con 22 filiali e numerosi uffici, offrendo servizi di home e mobile banking. Oggi Banca Etica conta più di 47 mila soci e 92 milioni di capitale sociale; ha una raccolta di risparmio di oltre 2,4 miliardi di euro e finanzia per circa 1,2 miliardi di euro organizzazioni, famiglie e imprese nei settori della cooperazione e innovazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e qualità della vita, tutela dell’ambiente, turismo responsabile, agricoltura biologica, diritto alla casa, legalità”.

A Genova Banca Etica è presente dal 2009 con la filiale di Via S. Vincenzo, 34R e in precedenza con gli uffici dei “banchieri ambulanti”. “In 25 anni di attività Banca Etica è cresciuta, e si è resa sempre più capace di relazionarsi col territorio, di sostenere i bisogni finanziari e di credito delle persone, delle famiglie, delle organizzazioni e delle imprese che desiderano contribuire alla costruzione di un mondo migliore anche attraverso la scelta di un partner finanziario etico. Il radicamento di Banca Etica nella comunità e nell’economia locale si è così sviluppato sia grazie a circa 2.200 persone socie e clienti della Liguria, e tramite l’impegno dei Gruppi di iniziativa territoriale, in un’area dove registra 100 milioni di euro di raccolta complessiva e 23 milioni di euro di impieghi. Banca Etica e le persone e organizzazioni socie hanno supportato localmente imprese sociali e iniziative importanti”.

“Grazie alla vicinanza di una fitta rete di persone e di realtà come queste, oggi festeggiamo 25 anni di Banca Etica – conclude la nota – E siamo certi di poter celebrare in futuro ulteriori traguardi ottenuti in Italia e nel mondo dal movimento della finanza etica, la cui visione è l’unica possibile, se crediamo nella possibilità di costruire società più eque, improntate da un modello di sviluppo che tutela i diritti e il benessere degli individui insieme alla conservazione degli ecosistemi”.