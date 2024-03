Tenta di violentare giovane mamma, lei si salva chiedendo aiuto ai vicini

Genova. Aggredita e molestata da un conoscente cui aveva dato ospitalità per qualche giorno. È successo la notte scorsa in un appartamento di Sestri Ponente a una giovane mamma, picchiata mentre teneva la figlia di pochi mesi in braccio, palpeggiata e malmenata per avere rifiutato un approccio sessuale.

A chiamare il 112 è stata proprio la donna, 36 anni, che nonostante lo choc e il dolore è riuscita a divincolarsi dall’aggressore, un 40enne, e a scappare sul pianerottolo attirando l’attenzione dei vicini di casa, svegliandoli con le sue urla e chiedendo aiuto.

Quando sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, i militari hanno subito bloccato l’uomo e lo hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale e lesioni.

La donna ha confermato che qualche giorno prima gli aveva dato ospitalità e che l’aggressione era scattata all’improvviso, mentre appunto teneva in braccio la figlia piccola: per punirla per il rifiuto, l’uomo l’aveva presa a schiaffi in faccia e strattonata. Il quarantenne è stato portato nel carcere di Pontedecimo.