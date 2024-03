Il TeenAge Dream arriva all’RDS Stadium di Genova l’8 marzo

Genova. Genova rivive le atmosfere degli anni 2000 con un concerto evento dedicato a tutte e tutti. Dopo il sold out dello scorso luglio al Balena Festival, il TeenAge Dream torna a Genova l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, per una serata di divertimento garantito.

La location è quella dell’RDS Stadium e i biglietti a disposizione sono ormai pochissimi. L’evento, che gira tutta l’Italia, è uno dei più seguiti e partecipati dai più giovani, un’occasione per ballare e cantare le hit che hanno accompagnato chi, negli anni 2000, era bambino o adolescente. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana e molti altri.

A pochi giorni dalla data, l’evento promosso e organizzato da Aluha – promoter genovese dietro a Balena Festival e Balena Extra – promette di registrare il tutto esaurito.

TeenAge Dream nasce a gennaio 2023 e da allora registra circa 100 date nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia. Diventato virale sui social, con oltre 120 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e più di 140mila follower su Instagram, questo throwback party vuole essere “la festa di tutti, la festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata”. E non solo: “TeenAge dream è anche un posto sicuro nel quale sentirsi se stessi, la serata a cui si va per perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità”, si legge nel comunicato stampa. Insomma, una splendida occasione per stare in compagnia, condividere e divertirsi facendo un tuffo nel passato.

Gli ultimi biglietti sono disponibili su Dice e Ticket SMS. Apertura porte ore 19.30, inizio show ore 21.00. Informazioni aggiuntive sui canali social di TeenAge Dream Party, Balena Festival e Aluha Eventi oppure sui siti internet www.balenafestival.it e www.teenagedreamparty.com.