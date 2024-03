Genoa-Frosinone 1-1, pareggio sofferto per i rossoblù che perdono Retegui e Malinovskyi

Genova. Visto come si sono messe le cose nella ripresa, con l‘uscita per infortunio sia di Retegui sia di Malinovskyi, il pareggio appare meno amaro. Finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone con le reti tutte nel primo tempo. La partita è apparsa difficile già nel primo tempo con il Frosinone che ha giocato a viso aperto, mettendo in difficoltà i rossoblù sulla trequarti con la qualità di Zortea e Soulé.

La squadra di Gilardino è apparsa meno brillante del solito nonostante una traversa colpita da Vasquez e una grande parata di Turati nella stessa azione sul colpo di testa di Sabelli ed è andata in difficoltà nonostante il momentaneo vantaggio firmato da Gudmundsson che si è guadagnato un calcio di rigore al 28′, trasformato sotto la Nord al 30‘. Dopo 7 minuti il pareggio di Reinier al 37′ dopo un’azione sulla destra di Zortea, liberato da Soulé. Nella ripresa fuori Spence, in difficoltà, per Malinovskyi, ma l’Ucraino è costretto a uscire per un infortunio muscolare al 63′. La sfortuna si era già accanita sul Genoa perché Retegui era già tornato anzitempo negli spogliatoi al 54′.

Ripresa che non vede grandi occasioni per i rossoblù se non un tiro a giro di Messias terminato di poco a lato, è il Frosinone che con Lirola (65′) e Soulé (81′) non trova la porta. Nel recupero c’è pure il rischio di un calcio di rigore, prima assegnato e poi tolto da Sacchi dopo averlo visto al var, per un presunto tocco di mano di Thorsby in un contrasto aereo in area di rigore

95′ Dopo essere stato richiamato dal var l’arbitro Sacchi ritorna sui suoi passi.

93′ Calcio di rigore per il Frosinone per un presunto colpo di mano di Thorsby mentre salta di testa

90′ Saranno sei i minuti di recupero

87′ Altre proteste del Genoa per una punizione battuta rapida con un bello spazio per Gudmundsson fermata dal fischio di Sacchi. Nel secondo tentativo cross per Bani, sponda per Vogliacco e colpo di testa alto.

84′ Proteste del Genoa per un tocco di Lirola sul piede di Gudmundsson in area: dopo un conciliabolo per l’arbitro è corner. Sugli sviluppi nulla di fatto per il Genoa

83′ Nel Frosinone entrano Cuni per Cheddira e Ibrahimovic per Soulé

81′ Occasione Frosinone! Soulé serve Lirola che calcia alto da buona posizione

76′ Nel Frosinone esce Renier per Mazzitelli

75′ Nel Genoa doppio cambio: Thorsby rileva Sabelli, Ankeye per Badelj

68′ Messias! Il Genoa approfitta del fatto che il Frosinone ora si allunga un po’ per provare a vincerla, Gudmundsson allunga per Messias in profondità: sinistro a giro che termina a pochi centimetri dall’incrocio dei pali

65′ Ancora Frosinone pericoloso con un diagonale di Lirola servito da Cheddira, palla fuori di poco

64′ Entra Strootman al posto dell’ucraino

61′ Altra tegola sul Genoa, problema muscolare per Malinovskyi, che deve uscire dal campo.

57′ Corner per il Frosinone dopo un intervento deciso di Vogliacco su Cheddira, l’arbitro è in collegamento con il var e dopo pochi secondi decide per il corner

54′ Retegui non ce la fa, necessario il cambio: dentro Haps. Ora Messias si sposta spunta

50′ Problemi per Retegui che resta a terra dopo un contrasto, l’azione prosegue e Malinovskyi prova il tiro dalla distanza scivolando proprio prima dell’impatto. Turati para senza problemi

46′ Si riparte con un cambio: fuori Spence, dentro Malinovskyi e Messias si sposta a sinistra

Primo tempo tra Genoa e Frosinone che termina 1-1, rossoblù in difficoltà nonostante il momentaneo vantaggio firmato da Gudmundsson che si è guadagnato un calcio di rigore al 28′, trasformato sotto la Nord al 30′. Risponde subito la squadra di Di Francesco con Reinier al 37′ dopo un’azione sulla destra di Zortea, liberato da Soulé. Il Frosinone fa possesso, crossa parecchio (11 i tentativi) e ha guadagnato ben 7 corner contro i due del Genoa. Spence è apparso un po’ in difficoltà sulle coperture nella fascia di competenza. Poco movimento senza palla in fase offensiva per la squadra di Gilardino che ha tanti spazi chiusi.



46′ Ci prova dalla distanza Zortea, Martinez blocca non senza difficoltà

45′ Un minuto di recupero

45′ Ammonito anche Badelj per aver atterrato Cheddira

42′ Ammonizione per Retegui, che a centrocampo atterra Barrenechea

40′ Occasione Frosinone! Tiro potente di Brescianini e Martinez respinge col pugno

39′ Il Frosinone ci crede e guadagna altri due corner, ma stavolta l’ultimo tentativo termina sul fondo. Riparte il Genoa

37′ Pareggio del Frosinone: Soulé allarga per Zortea che mette in mezzo e Reinier al centro dell’area col destro gira a rete senza che Frendrup riesca a intervenire. Martinez si tuffa un fio in ritardo

30′ Genoa in vantaggio! Sul dischetto si presenta lo stesso Gudmundsson, che spiazza Turati mettendo la palla alla destra del portiere

28′ Rigore per il Genoa, Gudmundsson viene atterrato da Okoli in scivolata, che prende un po’ tutto

24′ Genoa che non riesce a trovare spazi, alla fine ci prova Vasquez dalla distanza, ma il pallone finisce di poco sopra la traversa

20′ Frosinone ancora in avanti e ancora un corner sui cui sviluppi arriva un colpo di testa di Romagnoli che termina sul fondo

19′ Altro angolo guadagnato dal Frosinone per un malinteso tra Spence e Frendrup, quest’ultimo alla fine evita guai peggiori

16′ Cross dalla destra e Vogliacco di testa alza in corner. Sulla battuta schema del Frosinone per un tiro dalla distanza, ma Frendrup è lesto a respingere. Palla che resta al Frosinone con Soulé entra in area, ma sbaglia la conclusione sparando alto

10′ Doppia occasione Genoa! Sul corner di testa Vasquez colpisce la traversa, la palla resta lì e Sabelli salta anche lui di testa, ma Turati è bravissimo a smanacciare il pallone

9′ Corner guadagnato dal Genoa: Retegui mette in mezzo per Gudmundsson, Lirola svirgola in angolo

7′ Messias si libera con una finta di Okoli e tenta un filtrante per Retegui, ma Romagnoli capisce tutto

6′ Doppio corner per il Frosinone che si risolve con un nulla di fatto: prima deviazione della barriera su punizione di Barrenechea, poi Frendrup devia nuovamente in corner, ma il Genoa conquista il pallone

4′ Fallo di Sabelli su Cheddira, punizione per il Frosinone a pochi passi dall’area di rigore

1′ Partiti con palla al Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo.

Squadra in campo con la quarta maglia e i pantaloni rossi per l’occasione, per essere coerente con la rievocazione dell’epoca

“Basta censura, basta indifferenza: stop genocidio in Palestina” firmato Gradinata Nord è lo striscione che è comparso poco prima dell’inizio della partita.

Con Vitinha indisponibile, Gilardino torna al 3-5-2 e schiera Vogliacco in difesa al posto di De Winter e conferma Spence esterno dal primo minuto. Anche Vasquez titolare dopo gli impegni in nazionale e il risentimento muscolare evidentemente superato.

Ecco le formazioni in campo.

Genoa: Martinez, Vogliacco, Bani, Vasquez, Sabelli (75′ Thorsby), Badelj (75′ Ankeye), Frendrup, Messias, Spence (46′ Malinovskyi; 64′ Strootman), Gudmundsson, Retegui (54′ Haps).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Bohinen, Pittino.

Frosinone: Turati, Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri, Soulé (83′ Ibrahimovic), Reinier (76′ Mazzitelli), Cheddira (83′ Cuni)

Allenatore: Di Francesco

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Lusuardi.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: Retegui (G)

Spettatori: 3.685 biglietti venduti, di cui 238 ospiti. 27777 abbonati