Genoa, Gilardino: “Punto guadagnato vista la partita non bellissima, squadra un po’ stanca coi Nazionali”

Genova. Classifica mossa ancora di un punto, come prima della sosta, ma dal sapore diverso sulla carta. Per Alberto Gilardino e il suo Genoa è comunque un bell’uovo di Pasqua. In sala stampa il mister parla di “Punto guadagnato, vista la partita non bellissima che abbiamo fatto, un punto importante che ci fa allungare la classifica”.

E in effetti il Genoa è apparso stanco anche a causa degli impegni dei Nazionali e costretto a cambiare due volte in corsa per gli imprevisti occorsi a Retegui e Malinovskyi. Il primo potrà recuperare dalla distorsione alla caviglia perché comunque sarà squalificato, mentre per Malinovskyi bisognerà valutare il problema al flessore. “Speriamo di non perderlo per tanto tempo”, commenta.

35 punti, con la vittoria che manca da quattro turni. Un dodicesimo posto tranquillo, a distanza di 7 punti da chi precede e segue il Grifone al 90°.

Gilardino evidenzia: “Abbiamo incontrato una squadra disperata sportivamente che lotta per salvarsi, si aggrappano al risultato e tu devi fare una partita come la fanno loro. Eravamo lenti, abbiamo perso tante seconde palle, lasciato tanti 1-2, quindi è stato un aspetto soprattutto mentale. Il secondo tempo un po’ meglio. Dovevamo forse gestire il vantaggio in un altro modo, con più lucidità, con più consapevolezza. Il gol del Frosinone è stato troppo facile, però poi bisogna dare atto che in questi tipi di partite bisogna portare a casa anche il risultato, anche se non è una vittoria”.

Messias ha letteralmente giocato ovunque: mezz’ala, quinto a sinistra, attaccante, perché comunque a livello numerico siamo veramente corti. Sui recuperi degli infortunati Vitinha probabilmente non recupererà per la partita col Verona, più facile ritrovare Ekuban e Martin. “Vedremo di riordinare le idee e preparare al meglio la partita”.

Secondo Gilardino non è questione di motivazione in un campionato che ormai ha più poco da dire a livello di classifica: “I ragazzi sono motivati, non potremmo fare questo sport, sono partite complicate, non voglio costruire alibi, ma con sette nazionali arrivati all’ultimo, Vasquez è stato encomiabile a giocare 90 minuti. Chiaro che qualcosina perdi ad avere tanti giocatori che sono stati via, chi è rimasto si è allenato bene, ma dovevamo fare meglio, I ragazzi sanno quello che devono fare, la motivazione alta nel finire bene questo campionato, giochiamo contro squadre alla ricerca di punti disperatamente e possono nascere questi tipi di partite. Bisogna essere bravi a giocarle”.

Gilardino ha evidenziato che le occasioni del Frosinone sono nate da errori in fase di uscita. “Abbiamo commesso imperfezioni con la palla tra i piedi, lanciato troppo. C’è stata un po’ troppa frenesia oggi, abbiamo giocato meno a calcio. Dobbiamo continuare a lavorare mantenendo equilibrio, con la giusta serenità e migliorare le cose che oggi sono venute meno. Soprattutto il primo tempo credo che le occasioni maggiori del Frosinone siano arrivate su calci piazzati o su palla in movimento da piazzati, poi dovrò rivedere la partita. Però sapevamo che comunque nella metà campo avversaria il Frosinone ha qualità per mettere in difficoltà chiunque. Nella ripresa siamo entrati un po’ meglio rispetto al primo tempo, abbiamo alzato un pochettino il baricentro anche se come ho detto all’inizio oggi eravamo un po’ lenti mentalmente nelle scelte, è vero che abbiamo giocato oggi forse una delle poche partite di questo campionato più su ripartenza che su gioco in campo aperto, però ci siamo adattati a questo tipo di partita e quindi abbiamo saputo soffrire dentro questa partita, tante cose sicuramente potevamo e dovevamo fare meglio, le andremo ad analizzare e andremo sicuramente a migliorare”.

Altri minuti per Ankeye, che per Gilardino è un giocatore che ha prospettiva, “Oggi è normale che l’ho utilizzato per una parte di partita, è sicuramente indietro rispetto agli altri, ma comunque è entrato velocemente in un contesto di campionato avviato. Però secondo me può starci e deve solo migliorare e lavorare”.

Per Gilardino inoltre “bisogna avere la lucidità, la fermezza mentale di indirizzare la partita dove vogliamo noi. Questo è un aspetto dove possiamo e dobbiamo migliorare”.