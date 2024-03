Boccadasse, arriva l’illuminazione delle case come a Camogli: in futuro luci anche sui forti

Genova. Difficile immaginare Boccadasse più bella di quanto sia ma a partire dal 22 marzo il borgo dei pescatori più fotografato a Genova riceverà un boost che promette di far discutere.

Per volontà del Civ Boccadasse insieme alla Proloco Maris – con il supporto del Comune di Genova e la sponsorizzazione di Axpo Italia – le casette colorate saranno profilate di led nell’ambito di un ambizioso progetto di illuminazione artistica.

L’installazione, realizzata dall’impresa genovese Verdina Luminarie, ricalcherà quelle già viste in altre località turistiche di mare come Portofino e Camogli. La stessa ditta, che vanta progetti simili un po’ in tutta Italia, si è occupata del disegno e della parte tecnica e curerà anche la manutenzione.

I lavori di installazione delle profilature luminose sono iniziati questa settimana sulle fiancate e sui perimetri dei tetti degli edifici che affacciano sul mare. Ci vorranno circa tre settimane per ultimare il lavoro e accendere l’interruttore.

Il progetto di illuminazione artistica del borgo di Boccadasse, per chi se lo chiedesse, è stato vagliato e approvato dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genov e diventa realtà dopo oltre due anni di lavoro.

Nei giorni scorsi il Comune di Genova ha annunciato di essere intenzionato a illuminare artisticamente anche i forti alle spalle della città, il tutto nell’ambito del progetto di riqualificazione e rilancio del parco delle mura che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di una “strada bianca” attrezzata per bici e pedoni e la sistemazione di alcuni dei forti per ospitare strutture ricettivi, chioschi e un hub logistico per l’outdoor.