Genova. Dopo l’ultima installazione in corso Europa, Genova si appresta ad “accogliere” un nuovo semaforo intelligente Tred che sorveglierà un importante incrocio stradale cittadino, pronto a rilevare infrazioni da parte di automobilisti e motociclisti “distratti”.

Stiamo parlando dell’intersezione tra via Canevari e corso Monte Grappa, nei pressi di Brignole, dove in questi giorni i tecnici del Comune di Genova hanno provveduto all’installazione di due telecamere che puntano l’incrocio lato Montegrappa e tre dispositivi lato Canevari.

Al momento non è noto il giorno della loro attivazione: “Sicuramente è questione di pochi giorni – spiega l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino – l’installazione è praticamente terminata. Appena operativi comunicheremo alla città la loro attivazione, che prevede come di consueto due settimane di test prima dell’entrata in servizio ufficiale“.