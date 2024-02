Notte di violenza a Sampierdarena, giovane picchiato dal branco in via Cantore. Altre due aggressioni in strada

Genova. Notte di violenza a Sampierdarena, con diversi interventi della polizia per persone che hanno denunciato di essere state aggredite e picchiate in strada.

Il caso più grave è quello di un giovane di 21 anni che intorno a mezzanotte è arrivato all’ospedale Villa Scassi in codice rosso riferendo di essere stato accerchiato dal branco in via Cantore ed essere stato preso a calci e pugni da almeno otto persone.

Il giovane, soccorso da alcuni passanti che lo hanno trovato accasciato in strada, non ha saputo fornire alcun elemento utile a rintracciare gli aggressori: ha detto di non conoscerne neppure uno e di non avere idea del perché si siano accaniti su di lui. Tra le ipotesi un tentativo di rapina o una spedizione punitiva.

Altri due episodi, poco prima dell’alba, in via Degola e in via Pieragostini. In via Degola un uomo ha riferito di essere stato aggredito da alcuni sconosciuti nei pressi di un bar e di essersi ferito a una mano con un coccio di bottiglia, impugnato nel tentativo di difendersi.

In via Pieragostini un ventiduenne è stato soccorso dopo essere stato picchiato da tre sconosciuti nei pressi di un altro bar. Su tutti gli episodi indaga la polizia.