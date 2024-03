Giallo a Sampierdarena, 46enne in ospedale con ferite da arma da taglio alla schiena

Genova. Un uomo di 46 anni è finito in ospedale nella notte dopo essere stato soccorso nel suo appartamento di Sampierdarena con diverse ferite da arma da taglio sulla schiena che ha imputato a una “caduta su alcuni cocci di bottiglia”.

La prima richiesta di soccorso è arrivata da un autista Amt che, intorno alle 4 di sabato mattina, ha visto l’uomo salire sul bus in via Pieragostini e si è accorto che perdeva molto sangue. Il ferito è sceso poi in via Avio, e quando gli agenti delle volanti hanno raggiunto l’autobus di lui non c’era ormai più traccia.

Pochi minuti dopo è arrivata una nuova richiesta di aiuto, questa volta dall’uomo stesso, che nel frattempo aveva raggiunto la sua abitazione nei pressi della stazione ferroviaria di Sampierdarena.

I poliziotti si sono spostati dunque sul posto e vi hanno trovato le ambulanze inviate dal 118. L’uomo è stato trasferito al Villa Scassi in codice rosso, ma quando è arrivato in pronto soccorso le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto sembra inizialmente. Alla richiesta di spiegazioni da parte di sanitari e agenti, il 46enne ha risposto di essersi ferito perché, ubriaco, era caduto per strada su alcuni vetri. Sono stati comunque avviati accertamenti.