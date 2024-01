Risse, accoltellamenti e inseguimenti: la giornata di “ordinaria follia” a Sampierdarena riaccende le polemiche

Genova. “Sembra ormai un dato di fatto che questa amministrazione comunale si stia concentrando solo su alcune zone della città, trascurandone completamente altre”. A parlare, amareggiato, è Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Ovest, all’indomani da una giornata che ha visto uno dei quartieri che ricadono sotto la sua amministrazione – Sampierdarena – al centro delle cronache.

Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, nella zona tra San Bartolomeo del Fossato, via Rigola, via Cantore e via Barbareschi è andato in scena un folle inseguimento che ha coinvolto tre auto e due famiglie rom, una di Genova e una di Roma, tra cui va avanti da tempo una vecchia faida. I membri delle due famiglie si sono affrontati in strada, e il bilancio è stato di tre auto semidistrutte (quelle su cui viaggiavano) e un’altra decina in sosta danneggiate, due feriti (tra cui una donna incinta) in ospedale, due denunciati e cinque fogli di via emessi dal questore.

Meno di 24 ore un’altra esplosione di violenza: in piazza Montano, intorno alle 17.30 di lunedì, è scoppiata una rissa tra due gruppi di persone appartenenti alla comunità albanese e a quella tunisina, e sono spuntati anche coltelli. Il bilancio è di due feriti, due giovani albanesi portati in ospedale, entrambi accoltellati, uno allo stomaco e uno alla schiena. Sono stati ricoverati in codice rosso, nessuno dei due è in pericolo di vita.

Soltanto gli ultimi due episodi di una lunga lista di cui tengono traccia in primis i residenti, tanto affezionati al quartiere quanto preoccupati, e desolati, nell’assistere su base quasi quotidiana a degrado e violenza. Non è un caso che nel periodo natalizio sia diventata virale la lettera aperta condivisa sui social da una ragazza di 25 anni: “Siamo abbandonati – scriveva Yvette Queirolo – Il nostro quartiere è stato lasciato alla deriva, come una barca troppo danneggiata per essere riparata. Sono anni che viviamo nel disagio, nello sporco, nella paura e siamo da soli, io mi sento da sola. Mi sento sola a dover tornare a casa la sera e sperare di non venire inseguita dall’uomo che ho appena visto masturbarsi dietro una colonna, mi sento sola quando vedo risse in pieno giorno e vedo la gente che assiste impotente. Regolazione di conti, violenza, scippi”.

Non è un caso neppure che il tema sia arrivato diverse volte in consiglio comunale. In una delle ultime sedute l’assessore alla Sicurezza, Sergio Gambino, abbia annunciato che da inizio gennaio siano stati disposti presidi fissi a Sampierdarena, con 12 unità al giorno impegnate nel weekend dalle 20 alle 2 di notte e in settimana dalle 13 alle 20. Agli agenti il compito di controllare le zone più critiche, quelle identificate come aree di spaccio e teatro di risse ed episodi di violenza alimentati anche dall’alcol: i giardini della Fiumara, via Buranello, piazza Vittorio Veneto, la stessa piazza Montano.

Per Colnaghi però non è sufficiente. Confermato alla guida del parlamentino a giugno 2022 dopo averlo “ereditato” da Renato Falcidia, sfiduciato nel 2020, è un sampierdarenese “doc”, nato e cresciuto nel quartiere, e perfettamente consapevole delle sue criticità: “Da tempo chiediamo interventi più puntuali e presidi fissi sul territorio, ma non abbiamo ancora ottenuto risposte – sottolinea – Abbiamo segnalato zone di spaccio, episodi di microcriminalità diffusi, giardini in mano a gruppi di minori fuori controllo, e la situazione non è più accettabile”.

La notizia che a Genova, prossimamente, arriveranno 78 militari inviati dal ministero su disposizione di Piantedosi, lo spinge a chiedere che le nuove risorse vengano dislocate in modo omogeneo sul territorio: “Il grosso delle pattuglie sono state spedite nel centro storico, e ogni settimana i nostri agenti vengono mandati là – sottolinea Colnaghi – A inizio mandato avevano detto che avrebbero bonificato il centro storico, ma oltre a non riuscire hanno oltremodo impoverito le altre zone di presidi. Tornerò a richiedere maggiori uomini e controlli e una commissione dedicata per parlare della sicurezza dei cittadini che vivono in questo territorio. Spero che chi decide come dispiegare le forze sul territorio mi riceva quanto prima”.