Maxi rissa finita a coltellate a Sampierdarena: sette denunciati, alcuni sono minorenni

Genova. E’ di sette denunce tra cui diversi minorenni il bilancio della rissa scoppiata lo scorso 22 gennaio a Sampierdarena tra piazza Montano e la Fiumara.

I reati contestati sono rissa aggravata e lesioni. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Sampierdarena, hanno ricostruito gli antecedenti del regolamento di conti, nato dopo da una rissa scoppiata il giorno prima nei giardini di Brignole dove era rimasto ferito un ragazzo albanese.

Il giorno dopo le due fazioni, una composta da albanesi e l’altra da marocchini ed egiziani, si sono ritrovate e scontrate prima alla Fiumara, poi fino in piazza Montano. Una quarantina in tutto i partecipanti, tra cui i parenti dell’albanese ferito il giorno precedente.

I due gruppi contrapposti avevano cominciafo dapprima a lanciarsi sassi per poi scontrarsi fisicamente. Nel corso dello scontro un magrebino aveva due albanesi con diverse coltellate. I due erano finiti in ospedale in codice rosso con lesioni poi giudicate guaribili in 30 giorni.

I militari della stazione di Sampierdarena, guidati dal comandante Giuseppe Cotugno, sono riusciti ad identificare gli aggressori grazie alle telecamere di sorveglianza, comprese quelle dei bus sui cui molti partecipanti alla rissa erano saliti dopo lo scontro. A casa dell’aggressore armato di coltello sono stati trovati gli indumenti sporchi di sangue.