Due alberi caduti e una frana: il bilancio della nottata dopo le forti piogge

Genova. Due alberi caduti tra la serata e la nottata, di cui uno in corso Perrone (a cui si riferiscono le immagini) e l’altro in via Santa Maria della Costa e una frana da monitorare tra Rapallo e Chiavari.

È proseguito anche nella notte il lavoro dei vigili del fuoco in seguito al maltempo di questi ultimi giorni. L’albero che si è abbattuto su corso Perrone ieri sera poco dopo le 21, fortunatamente senza coinvolgere passanti, ha però impegnato parecchio il personale intervenuto: utilizzata l’autogrú per poterlo imbragare e sollevare in modo da liberare la carreggiata, riaperta attorno alle 23:45.

Via Santa Maria della Costa, all’altezza di via Bonfadio, è stata invece chiusa al traffico alle 21:44 e riaperta a senso unico alternato a mezzanotte e mezza sempre per la rimozione di un albero caduto.

Vigili del fuoco impegnati anche in una frana che ha interessato il tratto stradale tra Rapallo e Chiavari.

Le previsioni parlano di un miglioramento delle condizioni meteo, ma è previsto vento forte. Non le condizioni ideali per alberi che hanno qualche problema.