Via Porro, finiti i lavori nella palestra abbandonata: a giorni l’inaugurazione

Genova. A poco più di tre anni dall’inizio dei lavori, e con parecchio ritardo rispetto alle previsioni iniziali, è finalmente pronta la nuova palestra di via Porro.

La palazzina che sorge nell’ormai ex area di cantiere del nuovo ponte, per 15 anni abbandonata al degrado, è pronta ad aprire le porte ai residenti di Sampierdarena e Certosa, tornando a rivestire il ruolo di presidio sportivo e sociale a cavallo tra i due quartieri.

L’inaugurazione è prevista per sabato 1 febbraio, un momento particolarmente atteso alla luce degli intoppi che si sono verificati nel corso degli anni. Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dei muri, aveva avviato i lavori a dicembre 2020 per restituire la palestra alla città nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione dell’area sotto il ponte San Giorgio, ma le condizioni della palazzina sono apparse da subito peggiori del previsto.

I costi sono dunque saliti rispetto a quanto preventivato e i tempi si sono allungati, complice anche la necessità di appaltare diverse lavorazioni e trovare nuovi finanziamenti. L’attesa adesso è finita.

Al restyling hanno collaborato anche Hitachi Sts, che ha finanziato l’acquisto degli arredi sportivi, Fondazione Compagnia di San Paolo e Comune di Genova. Il progetto prevede al piano superiore un solarium con gli spogliatoi e al piano inferiore la palestra vera e propria, che ospiterà associazioni sportive attive sul territorio.

La palestra potrà anche essere usata da istituti scolastici che oggi non hanno a disposizione spazi per l’educazione fisica, e in alcuni giorni della settimana ad associazioni che si occupano di servizi per la comunità e la pubblica utilità, ancora in via di definizione.