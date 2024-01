Taekwondo, il maestro Pietro Fugazza premiato come Best Coach 2023 dalla Federazione Italiana

Genova. Un successo personale che suggella una stagione incredibile per la Scuola taekwondo Genova che, nell’anno del suo 30° anniversario, ha visto il proprio maestro, Pietro Fugazza, venire insignito del premio quale miglior allenatore di una società sportiva nell’ambito del primo Gala del Taekwondo Fita Awards 2023 organizzato dalla Federazione Italiana. L’evento, che si è svolto al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, ha premiato le eccellenze del movimento italiano, a partire da Vito dell’Aquila, Antonino Bossolo e Simone Alessio, che rappresenteranno l’Italia alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, oltre ai migliori tecnici e società sul territorio.

Pietro Fugazza, cintura nera 8° Dan, è stato premiato per gli allori ottenuti dalla sua squadra nel 2023, tra i quali spiccano l’oro mondiale Under 15 nel combattimento di Virginia Lampis e quello ai campionati di taekwondo dimostrativo di Emanuele Fugazza e Federico Serain, oltre al bronzo vinto da Ludovica Fugazza al campionato europeo Under 15. “Sono felice e molto onorato per questo riconoscimento, che è la ciliegina sulla torta di un anno strepitoso per la Scuola Genova, ricchissimo di successi a livello nazionale e internazionale. I nostri atleti sono stati capaci di affermarsi anche nei contesti più competitivi, segno delle loro indubbie qualità e dell’ottimo lavoro che ogni giorno svolge il nostro staff insegnanti. Ora pensiamo a far bene anche nel 2024, i prossimi obiettivi sono i Campionati Italiani under 15, dove schieriamo la campionessa mondiale in carica Virginia Lampis oltre a tante giovani promesse della società”.

Durante la serata di gala, è stato premiato anche il Ciao Team, la squadra nazionale dimostrativa che, ad agosto, ha vinto il campionato mondiale di categoria in Korea, battendo anche la fortissima selezione casalinga. Una squadra, quella azzurra, di cui facevano parte anche tre atleti genovesi, Emanuele Fugazza, Federico Serain (entrambi Scuola Genova) e Filippo Di Vincenzo (tesserato Hwasong). Al Ciao Team è stato riconosciuto il titolo di Team Rivelazione 2023.

Per il taekwondo ligure, il 2023 inizia con l’Insubria Cup, gara di combattimento in programma il 3 e 4 febbraio a Busto Arsizio (VA) con oltre 1.000 atleti attesi all’E-Work Arena.

Pietro Fugazza con il premio di Best Asd Coach 2023