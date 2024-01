Si rompe un tubo dell’acqua e mezza Oregina resta a secco: disagi per i residenti

Genova. Disagi e disservizi per quanto riguarda la distribuzione idrica questa mattina per i residenti di Oregine, dove moltissime abitazioni sono rimaste senz’acqua a causa di un guasto avvenuto nelle prime ore di questa mattina.

Secondo quanto riportato dall’allert della polizia locale, infatti, ci sarebbero diverse vie coinvolte nel guasto e dove si stanno verificando pesanti disservizi: via Paolo della Cella, via Casaccia, via Carbone e zone limitrofe.

Sul posto sono operativi i tecnici di Ireti, al lavoro per riparare il guasto il prima possibile. Una situazione che al momento è difficile capire quando sarà risolta.