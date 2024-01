Doppio incidente in A26, tamponamento e auto capottata: due feriti e 3 chilometri di coda

Genova. Doppio incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A26, nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10. Il bilancio complessivo è di due feriti, in condizioni non gravi, portati entrambi al San Martino di Genova. Si registrano 3 chilometri di coda in direzione Genova.

Primo episodio intorno alle 13.30, un lieve tamponamento tra due vetture in prossimità del restringimento di carreggiata per lavori. Tutte le persone coinvolte sono risultate completamente illese.

Poco dopo, però, un’automobile si è capottata in prossimità dei veicoli rimasti fermi in coda. A quel punto è scattata una mobilitazione di soccorsi più massiccia: vigili del fuoco da Multedo e da Ovada, Croce Verde Praese e l’automedica in supporto, anche questa arrivata da Ovada.

Per fortuna le condizioni degli occupanti, un uomo e una donna ultrasessantenni, non erano così gravi. Stabilizzati e medicati sul posto, sono stati trasferiti per accertamenti all’ospedale San Martino.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per il ripristino della carreggiata.