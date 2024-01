Code nei distretti Asl3 di via Archimede e via Assarotti, Pastorino (Linea condivisa) scrive al direttore Bottaro

Genova. “Questo pomeriggio ho scritto al direttore generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro per quanto accaduto presso le sedi dei distretti 11 e 12 di via Archimede e via Assarotti, chiedendo di intervenire urgentemente per evitare, nonostante l’inadeguatezza delle strutture, disagi a uomini e donne spesso fragili”. A dichiararlo è il capogruppo di Linea Condivisa in Regione Liguria e vice presidente della II Commissione Salute Gianni Pastorino, commentando le lunghe code che cittadini e cittadine sono costretti a fare tutte le mattine, anche prima delle 7, per accedere ai servizi di sportello dei distretti 11 e 12 di Asl 3, code riportate anche da una testimonianza raccolta da Genova24.

“Ma ci sorprende e altresì ci preoccupa – continua Pastorino – che Alisa non abbia fatto ancora una delibera relativamente alla proroga delle esenzioni del ticket per fasce di reddito al 31 marzo, e che quindi indirettamente abbia agevolato la formazione di queste code con disagio di cittadini e cittadine.

Non vorremmo che Alisa, su cui da tempo nutriamo molte molte perplessità, fosse ancora in un periodo post vacanze di Natale e non abbia fatto una cosa assolutamente necessaria, che avrebbe agevolato in primis cittadini e cittadine, e naturalmente anche le strutture sanitarie. Il ritardo dell’emanazione della proroga è un fatto grave”.

“Spesso – conclude Pastorino – l’assessore alla sanità Angelo Gratarola dice che da uomo dell’emergenza è abituato a ragionare tempestivamente, forse sarebbe meglio che questa tempestività fosse trasmessa ai dirigenti di vertice di Alisa”.