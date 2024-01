In coda all’alba per lo sportello Asl: l’odissea quotidiana sul marciapiede di via Archimede

Genova. Persone ammassate sul marciapiede fin dalle prime luci dell’alba, attese interminabili e porte che si chiudono “in faccia” dopo una lunga agonia al grido di “Biglietti finiti”. Questo il racconto che arriva da via Archimede dove ogni giorno decine di genovesi devono fare i conti con le code per accedere ai servizi dello sportello del distretto 12 di Asl3.

A documentarlo una lettrice di Genova24, che in questi giorni si è dovuta misurare con il rinnovo del medico di famiglia per un parente molto anziano. “Ho impiegato tre giorni, ed è stata una vera e propria Odissea – esordisce – e come me, decine di altre persone tutti i giorni provano questo disagio”.

Andiamo però con ordine. Flavia, questo il nome della nostra lettrice, il primo giorno arriva in via Archimede alle 8.30, quando lo sportello era ufficialmente aperto da un quarto d’ora, e i biglietti di prenotazione del turno, distribuiti dai dipendenti, pero sono già esauriti. Niente da fare, si torna a casa con un nulla di fatto. “Il secondo giorno ho anticipato presentandomi alla 7.30 e sul marciapiede ero già a metà della fila che occupa tutta la via, raggiungendo il punto del ritiro del biglietto alle ore 8.07 – racconta – ‘Spiacenti biglietti finiti!’, ci annuncia l’addetto allo smistamento di quella che sembra una povera mandria confusa. A quel punto ho chiesto di parlare con la direzione per capire come giustificano un tale caos e quella che reputo una mancanza di rispetto verso il cittadino. Ovviamente risposte esaustive non ne sono state date e il ritornello è sempre lo stesso: ‘La situazione è questa e noi non ci possiamo fare niente”.

“Il terzo giorno mi presento alle 6.40 – continua il racconto Flavia – proprio come consiglia l’usciere che distribuisce i biglietti non capendo che dicendo a tutti di arrivare prima l’unico risultato che si ottiene è di anticipare la formazione della lunga coda. Piove forte, è praticamente ancora buio e in coda ci sono già tanti anziani. Questa volta riesco a rientrare tra i famosi 80 biglietti a disposizione per giornata, sono contenta ma non posso fare a meno di vedere dietro di me la marea di persone che disperatamente vogliono anche loro quel pezzettino di carta”.

“Qualcuno passa ma poco dopo l’usciere annuncia ‘Spiacenti biglietti finiti’, improvvisamente chiude la porta a vetri di ingresso lasciando al di là facce sbigottite che non capiscono perché gli sia negato il transito, tutto sommato sono sole le 8.20 e l’ufficio è ufficialmente aperto fino alle 12. Riapro io la porta a vetri, dentro siamo tantissimi la gente è arrabbiata, non si respira. Magicamente appare un signore con una manciata di biglietti per cercare di accontentare ancora qualche persona. Dopo il nulla. Questa scena si ripete tutti i giorno dalle 6.30 alle 8.45. Finisco la mia pratica poi alle 11″. Una situazione simile altri lettori ce la segnalano per lo sportello di via Assarotti, dove tutte le mattine la coda parte dall’alba.

guarda tutte le foto 5



In coda all’alba per lo sportello Asl: l’odissea quotidiana sul marciapiede di via Archimede

Dopo aver raccolto questa testimonianza, arricchita dalle foto che mostriamo nell’articolo, abbiamo chiesto spiegazione ad Asl3 che ci ha risposto a breve giro: “Si tratta di una situazione momentanea che si è venuta a creare in questi ultimi giorni nella sede di via Archimede in merito a richieste di informazione di proroga esenzione ticket – spiegano – Regione Liguria sta provvedendo ad emanare una proroga al 31 marzo delle validità del pregresso per le categorie con codice E02, E03, E04, EPF, in scadenza annuale e non riconosciute automaticamente dai sistemi informativi del Mef, il tutto al fine di rendere più agevole la presentazione della certificazione utile al rinnovo. Si ricorda che se le condizioni di reddito non sono cambiate i cittadini di eta superiore ai 65 anni e i minori di 6 son esenzione per reddito non devono presentare l’autocertificazione che attesti la propria posizione reddituale salvo cambiamento condizioni reddito”.