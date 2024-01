“Balena Extra”, la rassegna indie del Balena Festival sbarca ai Luzzati con Zibba, Sournia, Dragogna e i Jagwari

Genova. Pronti a far vibrare le vostre serate? L’imponente creatura marina, protagonista del Balena Festival, emerge dalle profondità per dar vita a “Balena Extra“, un’avventura musicale che solca le acque del centro città in cinque serate straordinarie. La rassegna, organizzata da Aluha Eventi in collaborazione con Pioggia Rossa Dischi, è pensata per catturare l’entusiasmo degli amanti della musica indie cantautorale italiana nei suggestivi Giardini Luzzati ogni terzo giovedì del mese, da gennaio a maggio, con inizio alle 21.30. Animato da una filosofia che va oltre le sonorità convenzionali, il “Balena Extra” si propone come il desiderato complemento alla consolidata programmazione estiva del Balena Festival all’Arena del Mare del Porto Antico, catturando l’essenza della musica indie cantautorale italiana in un’esperienza unica e avvolgente.

L’inaugurazione, fissata per il 18 gennaio 2024, vedrà l’esibizione di Zibba, una delle proposte più intriganti del panorama cantautorale italiano, promettendo un’avventura musicale avvincente. In apertura all’artista ci sarà Eugenio Sournia, cantautore livornese che ha esordito nella musica con i Siberia, uscito nel 2023 con il suo primo progetto solista. Tra i momenti salienti della rassegna, spicca la serata dedicata a De André il 18 aprile 2024, con l’esibizione di Federico Dragogna, storico autore e chitarrista dei Ministri, in un omaggio sentito a uno degli iconici maestri della musica italiana.

Il programma presenta un mix eclettico di proposte, dai Jagwari (15 febbraio 2024), band a metà strada tra Milano e Genova che “riparte” dal garage rock cantato in italiano, a Lamante (18 marzo 2024), voce tagliente, sonorità folkloriche, psichedeliche, selvagge, anticipata da Juma, eccezionale talento local in perfetto equilibrio tra pop e soul, elettronica e rnb. Sì,perché il marzo del “Balena Extra” sarà dedicato alle artiste donne, celebrando il talento femminile nella musica indie. Chiudono la rassegna il 16 maggio la voce calda e graffiante di Paolo Saporiti, chitarrista, cantante e compositore attento ai dettagli e alla profondità dei testi, accompagnato in apertura da Sandri, giovane cantautore polistrumentista che ha già conquistato il cuore di una pletora di musicisti noti a livello nazionale.

La serata inaugurale è a pagamento, mentre le quattro successive date saranno un regalo alla città, completamente gratuite. “Balena Extra” si presenta come un’opportunità per un pubblico affezionato di immergersi in un’atmosfera intima, esplorando nuove sonorità, rivivendo i grandi del passato e celebrando insieme la ricchezza della scena musicale indie cantautorale italiana.

I biglietti per la serata inaugurale possono essere acquistati su: https://link.dice.fm/ZeFWAeg9eGb