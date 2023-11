Sampdoria, per il derby con lo Spezia biglietti a 10 euro: vendita sospesa per il settore Ospiti

Genova. Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie B torna in campo. Tra i match clou della 14° giornata, il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, in programma venerdì 24 novembre (ore 20:30) allo stadio “Ferraris” di Genova. La prevendita dei biglietti parte oggi (20 novembre) alle 15:00.

Per l’occasione, il club blucerchiato ha messo a disposizione tagliandi a tariffe speciali: il biglietto costerà solo 10 euro per i Distinti e Gradinata Nord, settore quest’ultimo in cui è stata inserita per l’occasione la promozione “Omaggio Under 14”.

Per quanto riguarda invece i tifosi ospiti, la vendita è momentaneamente sospesa e, come da determinazione ministeriale n° 56 del 15 novembre 2023, i residenti nella provincia della Spezia non possono acquistare biglietti nei settori riservati alla tifoseria locale.

Di seguito l’elenco dei punti vendita in cui da oggi pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti: online su ticketone.it o su ticketag.it (solo per abbonamenti di Gradinata Sud non utilizzati); nel Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r; nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale e il botteghino stadio di via Monnet (aperto solo il giorno partita dalle 18.30).