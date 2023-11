Bottigliate in testa e spintoni nel cuore della notte: la rissa finisce all’ospedale

Genova. Una rissa tra tre uomini di origine sudamericana è avvenuta nella notte tra via Brin e l’inizio di via Walter Fillak, a Certosa. L’episodio ha avuto luogo intorno a mezzanotte e mezza. Secondo le prime ricostruzioni, una discussione tra i tre uomini, di 50, 34 e 26 anni è degenerata quando il 34enne, ha colpito uno degli altri due, il 26enne, con una bottiglia in testa.

Il 26enne è stato trasportato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dove è stato medicato e ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. Sul posto sono intervenute una volante del commissariato di Cornigliano e le ambulanze del 118. I tre uomini sono stati denunciati per rissa, il 34enne anche per lesioni personali.

La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’episodio e per risalire alle cause della lite.