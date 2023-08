Donna investita da un’auto a Pontedecimo, altri due incidenti tra il centro e Sturla

Genova. Una donna di 65 anni è stata investita da un’auto martedì pomeriggio in via Anfossi, a Pontedecimo, ed è stata portata all’ospedale Villa Scassi. Le sue condizioni sembravano inizialmente gravi, ma una volta soccorsa dall’ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo è stata stabilizzata e portata al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per i rilievi. Stando ai primi accertamenti, la donna stava attraversando la strada all’altezza delle strisce pedonali dell’incrocio con piazza Pontedecimo quando è sopraggiunta l’auto che l’ha travolta.

Nella giornata di martedì sono stati diversi gli incidenti stradali sulle strade genovesi, ma nessuno ha fortunatamente causato feriti gravi. Altri due, che hanno coinvolto scooter, si sono verificati tra le 14 e le 16 in piazza Sturla e in piazza Dante, in centro. Nel primo caso a restare ferita è stata una quindicenne, soccorsa dalla Croce Bianca di Carignano e dall’automedica e portata in codice giallo al Galliera, nel secondo è rimasta ferita una donna di 40 anni portata al San Martino anche lei in codice giallo.