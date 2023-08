Incidente sul lungomare di Pegli: motociclista ricoverato al pronto soccorso dopo una caduta

Genova. Un brutto incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle 22 sul Lungomare di Pegli, dove, per cause ancora da determinare un motociclista è caduto dopo un contatto tra la sua moto e una vettura all’altezza della svolta per piazza Rapisardi.

Ancora da definire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità: l’uomo alla guida della moto stava guidando in direzione del centro quando avrebbe tamponato un’auto forse proveniente dal senso contrario, finendo rovinosamente a terra nell’altra corsia.

Immediato l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto con un codice rosso che per fortuna col il passare dei minuti è stato declassato a giallo. Il ferito è stato prima medicato sul posto per poi essere trasportato al pronto soccorso del San Martino. Pesanti i disagi per il traffico serale del ponente cittadino, con la strada praticamente dimezzata per consentire le lunghe rilevazioni della polizia locale.