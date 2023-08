A10, auto in fiamme in galleria tra Aeroporto e Pegli: autostrada chiusa e riaperta

Genova. Paura questo pomeriggio sull’autostrada A10 per un principio d’incendio che ha coinvolto un’auto all’interno di una galleria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia. Si registrano disagi al traffico.

L’allarme è scattato intorno alle 16.00 e l’autostrada è rimasta chiusa per qualche decina di minuti durante l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivate due squadre di pompieri e un paio di mezzi in appoggio. Per fortuna l’incendio è stato domato senza particolari difficoltà. Non risultano persone ferite né intossicate: l’ambulanza giunta sul posto è tornata indietro senza nessuno a bordo.

Alle 17.00 si segnala ancora coda di 2 chilometri tra Aeroporto e Pegli. L’entrata consigliata verso Ventimiglia è Genova Pegli, mentre in direzione Genova si consiglia di entrare ad Aeroporto.