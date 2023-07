Nodo ferroviario: la fermata di Genova Principe Sotterranea chiusa dall’8 luglio al 10 settembre

Genova. Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del progetto unico Terzo Valico/Nodo di Genova, in particolare di sestuplicamento dei binari tra le stazioni di Genova Piazza Principe e Genova Brignole.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana (Polo Infrastrutture Gruppo Fs), da sabato 8 luglio a domenica 10 settembre, la linea sotterranea di Genova Piazza Principe non sarà percorribile, per cui i treni regionali non effettueranno la fermata di Genova via di Francia e alcuni collegamenti avranno origine e termine corsa nelle stazioni di Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena.

