Gianluca Vialli, in arrivo la targa sul ‘molo dell’amicizia’ di Quinto: “Eroe, storia e cultura del calcio italiano”

Genova. Via libera definitivo per il posizionamento presso il molo di Quinto della targa commemorativa dedicata a Gianluca Vialli, giocatore simbolo della storia della Sampdoria scomparso lo scorso 6 gennaio a seguito di una lunga malattia. Dopo la decisione della giunta municipale, la spesa infatti è stata deliberata dagli uffici comunali e nei prossimi giorni si potrà procedere alla realizzazione e posizionamento del piccolo manufatto.

Sulla targa, che sarà realizzata dalla associazione ‘Terra Acqua e Fuoco’ per un costo di 250 euro, sarà vergata la frase scelta dal Municipio Levante attraverso un concorso pubblico sui social: “Eroe, storia e cultura del calcio italiano”

Il luogo, come è noto, non è casuale. Il molo di Quinto era uno dei luoghi più amati dal calciatore nella sua vita trascorsa a Genova, divenuto poi per tutti il ‘molo dell’amicizia’ soprattutto dopo la pubblicazione del docufilm ‘La bella stagione’: per questo motivo da giorno della morte di Vialli è divenuto sede di constante pellegrinaggio dei tifosi blucerchiati che hanno letteralmente tappezzato la zona di sciarpe e ricordi. Non senza qualche polemica legata a alcuni episodi di vandalismo.