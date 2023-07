Genoa, al via la campagna abbonamenti: le due gradinate costano uguale

Genova. La canzone di Annalisa Bellissima con un video promozionale che esalta i simboli di Genova associati al Genoa come la spiaggia di Boccadasse, lo stadio, ma anche panorami mozzafiato e il mare, che è protagonista della nuova maglia targata Kappa.

Il Grifone lancia la campagna abbonamenti che è ritoccata al rialzo ma senza esagerare “per andare incontro ai nostri tifosi e alla loro passione e da quella passione vogliamo ripartire. Bellissima, come la stagione che vogliamo fare” ha spiegato il direttore generale Flavio Ricciardella nella conferenza stampa di presentazione. L’obiettivo di 25 mila abbonati per Ricciardella è “Sfidante, sarebbe un record. Ci crediamo. Invitiamo i nostri tifosi ad acquistare gli abbonamenti. I prezzi vedono un lieve rialzo per adeguarsi alla categoria, da 2 o 4 euro a partita”.

Le principali novità: cambia il fornitore dei biglietti, sarà Vivaticket, e il primo turno di Coppa Italia è compreso nell’abbonamento. La gradinata Zena (come si chiama ora la Sud) è stata equiparata, nel prezzo, alla Nord.

La campagna parte domani, 7 luglio, alle 10, con la prelazione per gli abbonati sino al 22 luglio sia online, sia nelle ricevitorie Vivaticket, ma anche da un Ticket office rinnovato al Porto Antico (Palazzina Giobatta, via al Porto Antico 4 dalle 10 alle 19), dove tornerà anche lo store.

Per gli abbonati è anche acquistabile al prezzo promozionale di 10 euro la maglietta BellissimA.

Prezzi

Gradinata Nord intero 225 euro; under 18** 125 euro.

Gradinata laterale (ex sett. 5) intero 190 euro; under 21*** 110 euro.

Gradinata Zena (ex Sud) intero 225 euro; under 21*** 125€ gradinata zena – over 65**** 135€ Distinti – intero 290 euro; under 18** 120 euro; over 65**** (terzo anello) 135 euro; over 50* (per abbonati Nord 22/23) 150 euro.

Tribuna superba 2000 euro.

Tribuna inferiore 900 euro; under 18** 180 euro.

** under 18: 18 anni non compiuti al momento dell’acquisto.

*** under 21: 21 anni non compiuti al momento dell’acquisto.

**** under 65: 65 anni non compiuti al momento dell’acquisto.

Il Genoa adotta la procedura di sottoscrizione in modalità digitale su Fidelity Card (Dna Genoa) in corso di validità.

Per la sottoscrizione online è necessario registrarsi alla pagina dedicata sul sito Vivaticket, utilizzare tessera Dna Genoa in corso di validità e documento di identità in vigore.

Per ottenere la card Dna Genoa è possibile: recarsi al Ticket Office con documento di identità valido e codice fiscale. Seguire la procedura online.

Cambio posto

Gli abbonati della stagione ‘22/23 che non avranno confermato il proprio posto nel periodo delle prelazioni, potranno cambiare per altro settore a esclusione della Gradinata Nord lunedì 24 e martedì 25 luglio online, nelle ricevitorie e al Ticket Office

Vendita libera

Da mercoledì 26 luglio sempre online o nelle ricevitorie Vivaticket o al Ticket Office.

Per rinnovare con modalità online è necessario registrarsi alla pagina Vivaticket con documento di identità valido e tessera Dna Genoa attiva. Il limite di acquisto, per ogni acquirente, è di 4 abbonamenti previa registrazione di ogni intestatario.

Strumenti di pagamento

Contanti, Bancomat, carte di credito (esclusa American Express).