Genoa, Strootman firma il contratto davanti ai giornalisti: “Qui mi sento a casa”

Genova. Piccolo fuori programma durante la presentazione della campagna abbonamenti del Genoa 2023-2024. Kevin Strootman era in sede per firmare il nuovo contratto con i rossoblù e ha partecipato anche lui al lancio promozionale.

“Spero fare un grande anno e speriamo che i tifosi siano felici come l’anno scorso. Qui mi sento a casa, lo dicevo al mio agente e questa è una sensazione molto importante. Mi ha spinto a rinnovare il gruppo unito, il calore dei tifosi“.

Queste le dichiarazioni del centrocampista rossoblù, che in Serie A col Genoa aveva già giocato, arrivando a gennaio 2021, contribuendo a salvare la squadra durante il campionato del Covid, non riuscendo a vivere la categoria con tutto il calore dei tifosi. Ora ha una nuova occasione.

“Quest’anno non sarà come l’anno scorso, sarà più difficile − dice − abbiamo sofferto e dato tutto anche in B e in Serie A soffriremo per fare una gran stagione. Potremo, se lavoriamo tutti insieme.

Sul calendario subito in salita scherza: “Io la prima giornata sarò squalificato, guardo alla seconda partita. Alla fine bisogna giocarle tutte e dobbiamo essere pronti. Soprattutto all’inizio con gente che andrà e verrà con il calciomercato aperto, ma siamo abituati”.

Per l’olandese occorrerà un cambio di mentalità, come alla fine era accaduto anche in B: “L’anno scorso nei primi 3 o 4 mesi avevamo quasi paura di giocare, dopo aver segnato ci chiudevamo indietro. Quest’anno ci sono squadre di qualità più forti di noi, ma tanti di noi hanno giocato in Serie A per non retrocedere. Siamo abituati a questo. Sarà un altro campionato anche se magari perderemo più partite. Io spero di vincerne 10 di fila. Sarei molto contento”.