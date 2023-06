Mondiale Under 20 all’Uruguay, il genoano Matturro pallone d’argento della manifestazione

La Plata. L’Uruguay ha vinto il Mondiale Under 20 battendo stanotte l’Italia in finale. Una rete all’86’ di Rodriguez ha fatto sfumare il sogno degli azzurrini.

Dei “genovesi” presenti in finale sorride solo Alan Matturro, in forza al Genoa. Per Luca Lipani (Genoa) e Daniele Montevago (Sampdoria) un ingresso in campo nella ripresa: Montevago ha preso il posto di Ambrosino al 56′, mentre Lipani è stato buttato in mischia durante il cospicuo recupero dopo il 90′ (ben 12 minuti).

Matturro ha messo lo zampino nella rete decisiva, con un tocco che poi è arrivato all’autore della rete. Il diciottenne, qui schierato come esterno sinistro, ha concluso in bellezza un mondiale che lo ha visto sempre presente con tanto di gol contro l’Iraq e assist contro il Gambia.

L’Uruguay si è dimostrato più aggressivo e solido, mentre l’Italia è stata tenuta a galla dalla grande parata di Desplanches sul colpo di testa di Duarte nel primo tempo.

Per Matturro anche la soddisfazione personale di ricevere il pallone d’argento della manifestazione, ossia il premio per il secondo miglior giocatore del torneo, dietro a Cesare Casadei, premiato con la Scarpa e il Pallone d’oro, in quanto miglior marcatore e miglior giocatore del Mondiale.

Nel Genoa Matturro ha giocato solo due partite: esordio in casa a partita in corso contro il Benevento e la partenza da titolare nella sfortunata trasferta a Parma. Il difensore rossoblù ha tutte le carte in regola per crescere e dimostrare il suo valore.