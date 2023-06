Genova ancora set d’eccezione, a De Ferrari si gira il nuovo spot della Maserati firmato Özpetek

Genova. Nuova giornata di riprese cinematografiche in città. Stavolta la Superba è protagonista del nuovo spot della Maserati MC20, la super sportiva della casa emiliana in produzione da tre anni.

Il video finale, che sarà composto da materiale girato in diverse città e località italiane, vedrà la regia di Ferzan Özpetek, già autore di numerose produzioni in ambito pubblicitario.

Il set è stato allestito all’alba in piazza De Ferrari per una serie di riprese effettuate su strada con la collaborazione della polizia locale che ha chiuso l’area al traffico. Protagonista una MC20 di colore azzurro. Poi la troupe si è spostata intorno alla fontana dove la coupé ha compiuto una serie di giri in tondo.

In mattinata a fare da sfondo saranno le strade panoramiche del passo del Faiallo, poi sarà il turno di una location emblematica del lusso come Santa Margherita Ligure. Insomma, un’infornata di Liguria per promuovere un’eccellenza industriale italiana.

Nei giorni scorsi le cineprese erano entrate in azione in centro storico, nella zona di piazza della Meridiana, per la serie tv Mameli – E l’Italia chiamò con Neri Marcoré. Diretta da Luca Lucini e Ago Panini, andrà in onda su Rai1. Protagonista è Goffredo Mameli, poeta ed eroe del Risorgimento, ispirato autore di quel canto che ha acceso gli animi di un’intera generazione di ragazzi e che, cento anni dopo, è diventato l’inno nazionale della Repubblica italiana.