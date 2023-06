Piazza della Meridiana chiusa per le riprese della serie su Mameli con Neri Marcorè

Genova. Questa mattina piazza della Meridiana, tra via Cairoli e via Garibaldi, è stata chiusa al passaggio di pedoni e mezzi, per l’allestimento del set della nuova serie tv su Goffredo Mameli con Neri Marcorè.

“Un tuffo nel passato per chi questa mattina ha attraversato le vie del Centro storico” commenta così le riprese in corso il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

E prosegue: “Secondo i dati Inps, nel 2022 in Liguria i lavoratori nel settore dello spettacolo sono aumentati di ben 1500 unità rispetto al 2021, superando gli 8mila addetti complessivi”.