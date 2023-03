Palazzo Ducale, “influencer cercasi”: chiamata per diventare Ducale Sharer

Genova. Una call per diventare un “Ducale Sharer”. Palazzo Ducale seleziona – non solo in base al numero di follower, ma anche all’engagement, alla profilazione e alla qualità dei contenuti – dieci utenti social che rilancino e condividano le iniziative relative all’attività della Fondazione.

“Tutti coloro che amano arte e cultura possono diventare veri e propri inviati speciali di Palazzo Ducale inoltrando la propria candidatura attraverso questo form. Per partecipare c’è tempo fino al 28 marzo”, si legge in una nota del Ducale.

Come per altre forme di coinvolgimento volontario balzate agli onori delle cronache nelle ultime settimane (la ricerca di un collaboratore specializzato per il Galata e la call per i volontari dell’Ocean Race The Grand Finale), anche per questo ruolo non è prevista retribuzione, in base a quanto indicato nel bando.

Ma “i vincitori avranno l’opportunità non soltanto di visitare le mostre, partecipare agli eventi e raccontarli con il proprio punto di vista sui canali social che gestiscono”. In tal senso otterranno in omaggio la Membership Card+ valida per tutto l’anno 2023.

“Il social sharing è un fenomeno che porta alla fruizione condivisa di contenuti multimediali, in particolar modo nelle piattaforme social. I motivi che spingono alla condivisione sono vari e vanno dal senso di appartenenza a una comunità al coinvolgimento emozionale, dal desiderio di partecipazione a motivazioni pratiche quali il reperimento di informazioni in rete”, dicono dal Ducale.

Palazzo Ducale sta “potenziando la comunicazione social anche attraverso la fidelizzazione dei propri follower. Fondazione è presente sulle piattaforme Facebook, Instagram, Youtube, Spotify e Tik Tok”, ricorda la fondazione.