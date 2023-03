Al Galliera il nuovo ambulatorio che usa l’ecografia per le terapie con infiltrazioni

Genova. All’ospedale Galliera, da un paio di settimane, ha iniziato la sua attività il nuovo ambulatorio di Ecografia interventistica muscoloscheletrica nella struttura complessa di Radiodiagnostica.

“Lo scopo di questo servizio − spiega Simone Banderali, responsabile dell’Ambulatorio − è quello di eseguire iniezioni di farmaci quali cortisonico, anestetico locale ed acido ialuronico nelle articolazioni, nelle borse articolari ed a livello tendineo, sempre con l’ausilio della guida ecografica. Questo consente di essere molto più precisi e di effettuare terapie più mirate e pertanto efficaci”.

Un ulteriore servizio offerto è quello della litoclasia di spalla, che consiste nel frantumare le calcificazioni dei tendini della cuffia dei rotatori utilizzando unicamente un ago (sempre sotto guida ecografica) senza dover ricorrere all’intervento chirurgico.

L’équipe dell’ Ambulatorio è costituita oltre che da Banderali, dai dottori Cristina Puppo, Silvia Perugin Bernardi e Michele Liotti.

L’apertura di questo ambulatorio fornisce un servizio utile per tutti quei pazienti che presentano patologie infiammatorie e degenerative a tendini ed articolazioni.

Le infiltrazioni sono una procedura già da tempo utilizzata in ambito fisiatrico ed ortopedico e permettono di ottenere ottimi risultati in termini di miglioramento della qualità di vita e di riduzione del dolore.

“Nel nostro ambulatorio − aggiunge Banderali − le infiltrazioni vengono eseguite sotto guida ecografica, con il rilevante vantaggio di raggiungere una elevatissima precisione nel rilascio del farmaco nella sede da trattare ed una conseguente efficacia significativamente maggiore della terapia. La nostra attività prevede l’uso di tecniche mini-invasive, con massimo comfort per il paziente e con la possibilità di tornare al proprio domicilio appena terminata l’infiltrazione, senza nessuna particolare limitazione dell’attività quotidiana se non un breve riposo e, in rari casi, l’uso di blandi analgesici”.

Le procedure vengono effettuate seguendo rigidi protocolli studiati appositamente per garantire alti livelli di sterilità.

L’ambulatorio è aperto tutti i giovedì dalle ore 14 alle 19.

Si prenota ai cup del Galliera con richiesta effettuata dai medici dell’Ente, oppure è possibile prenotare anche 5 appuntamenti alla settimana di visita radiologica, necessari per accedere all’ ambulatorio, presso i punti cup dell’area metropolitana di Genova senza limitazioni dei prescrittori.