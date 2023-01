La metropolitana di Genova chiude nei tre mesi estivi: “Necessario sostituire i binari”

Genova. La metropolitana di Genova chiuderà completamente nei mesi estivi per consentire la sostituzione dei binari nel tratto tra Brin e Principe. La notizia è stata confermata ieri in Consiglio comunale dall’assessore Francesco Maresca (in sostituzione di Matteo Campora, a Roma per impegni istituzionali) e oggi dall’Amt. Il servizio dovrà fermarsi sull’intera linea Brin-Brignole perché i lavori sono previsti subito prima e subito dopo il deposito di Dinegro, per cui i treni non avranno possibilità di cambiare binario.

Il bando di gara, pubblicato nelle scorse ore, vale oltre 1,8 milioni di euro e comprende la progettazione e l’esecuzione “di tutti i lavori e forniture necessarie per l’armamento della metropolitana di Genova” nelle tratte Brin-Dinegro (circa 80 metri di doppio binario) e Dinegro-Principe (circa 90 metri). Le rotaie da 18 metri, invece, saranno fornite da Amt e messe a disposizione nel deposito di Dinegro. La scadenza dei termini è fissata al 23 febbraio.

“Questo intervento, necessario per evitare il degrado della sicurezza, può essere eseguito solo smantellando tutta la struttura esistente e installando un altro armamento con le stesse capacità di attenuazione – ha riferito Maresca in sala rossa a Palazzo Tursi -. I lavori sono stimati in 60 giorni, ma le tempistiche non sono ancora state definite, in quanto non si è ancora svolta la gara d’appalto. A cantiere aperto non sarà materialmente possibile mantenere parzialmente il servizio. Per ottimizzare il periodo di fermo si eseguiranno altri interventi”.

Nei mesi di stop, come ha confermato l’assessore , saranno attivate linee bus sostitutive che saranno gratuite nelle stesse fasce in cui oggi non si paga il biglietto per usare la metropolitana: dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 20.00 alle 22.00. I percorsi sono ancora da definire.

“Il periodo di fermo dovrebbe iniziare a luglio – precisa l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – e in ogni caso l’indicazione che abbiamo dato è quella di non interferire con l’inizio delle scuole“. Nel disciplinare di gara il periodo indicato è quello dal 4 luglio al 3 settembre. I tempi saranno comunque cruciali, visto che il regolamento stabilisce di assegnare un massimo di 17 punti agli offerenti che garantiranno almeno cinque giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma.

Amt, inoltre, “si riserva di fare i lavori in due anni con riconoscimento di oneri aggiuntivi pari al 10% dell’importo totale” dividendo le operazioni in due spezzoni: dal 31 luglio 2023 al 3 settembre 2023 (giorno di ripresa del servizio 4 settembre 2023) per la tratta Dinegro-Principe e dal 29 luglio 2024 al 1° settembre 2024 (giorno di ripresa del servizio 2 settembre 2024) per la tratta Brin-Dinegro.