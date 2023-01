Metropolitana, prorogato il bando per la stazione Corvetto: lavori al via nell’estate 2023

Genova. È stato prorogato il termine della gara per la realizzazione della stazione della metropolitana in piazza Corvetto, da oltre dieci anni in attesa di essere completata dopo l’arrivo della linea a Brignole.

I partecipanti hanno chiesto più tempo per consultare il progetto ed effettuare i necessari sopralluoghi, quindi la scadenza è stata spostata al 23 febbraio e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà probabilmente a marzo. I vincitori avranno a disposizione tre mesi per redigere il progetto esecutivo, dopodiché nell’estate 2023 potrà aprire il cantiere che, da bando di gara, potrà durare al massimo tre anni e dovrà comunque chiudersi entro il 30 giugno 2026, pena la revoca dei finanziamenti a valere sul Pnrr.

Per l’opera sono disponibili 38,3 milioni di euro. La fermata, posta tra le stazioni De Ferrari e Brignole, esiste già in forma grezza lungo i binari, ma mancano tutte le opere civili, gli impianti, scale mobili e ascensori, finiture di vario genere. L’accesso per i passeggeri sarà ricavato nell’ex palazzo Albini all’inizio di via Santi Giacomo e Filippo. Prevista anche la risistemazione del “collo d’oca” vicino all’ingresso del parco dell’Acquasola, dove era già stato realizzato il pozzetto di ventilazione. Non sarà invece costruito, almeno per ora, il tunnel pedonale per il collegamento con via San Vincenzo, di cui il Comune aveva valutato la fattibilità ma con un costo troppo elevato.

Prima della stazione di Corvetto dovrebbero vedere la luce altre due nuove fermate della metropolitana genovese, secondo le ultime previsioni dell’assessore Matteo Campora: Canepari, nel febbraio del 2024, e Martinez, probabilmente nella seconda metà dell’anno. Si attendono i finanziamenti per il prolungamento a Rivarolo (in previsione di questa estensione è stato modificato il progetto del tronchino d’inversione) e il Comune proverà a ottenerli anche per San Martino e Sampierdarena. Completamente finanziato, invece, il cosiddetto Skymetro, cioè la nuova linea sopraelevata in Valbisagno, il cui completamento è previsto nel 2027.