Metropolitana, a Principe scale mobili fuori uso da sei mesi: “Riapriranno entro gennaio”

Genova. Dovrebbero riaprire a fine gennaio le scale mobili della stazione Principe della metropolitana di Genova, chiuse dalla scorsa estate per consentire la sostituzione integrale degli impianti. È la previsione che arriva da Amt dopo le segnalazioni di tanti utenti quotidiani (e turisti) costretti da quasi sei mesi a salire e scendere a piedi.

Secondo quanto riferisce l’azienda, i lavori sono ormai terminati e si attende nelle prossime settimane il collaudo da parte di Ansfisa, l’agenzia nazionale del ministero delle Infrastrutture che si occupa anche della sicurezza degli impianti di trasporto pubblico. Procedure che si conta di terminare entro questo mese, sebbene i tempi ormai non dipendano in alcun modo da Amt.

Dunque i lavori sono andati avanti dietro alle transenne e ai teloni di protezione che nascondono le scale mobili alla vista degli utenti. Lavori “molto complessi“, fanno sapere dagli uffici di via Montaldo, perché è stato necessario smontare tutte le componenti, attendere la disponibilità del nuovo manufatto, trasportarlo, portare a termine le opere civili e infine assemblare tutto sul posto, tenendo conto delle notevoli dimensioni della struttura. I sei mesi di chiusura rientrerebbero perciò nelle previsioni.

Un’operazione non rinviabile poiché coincideva con la sostituzione imposta dalla normativa vigente dopo i primi trent’anni di vita tecnica. E la stazione Principe, inaugurata nel 1992, è stata una delle prime a raggiungere il traguardo. Quelle di Brin e Dinegro hanno subito la stessa sorte due anni fa, essendo entrate in servizio nel 1990, in occasione dei mondiali di calcio.

Le prossime chiusure, calendario alla mano, saranno nel 2023 per Darsena e San Giorgio, nel 2025 per De Ferrari, nel 2026 per Sarzano e nel lontano 2032 per Brignole. Nel frattempo – se i programmi non verranno delusi – la metropolitana conterà più del doppio delle attuali stazioni.