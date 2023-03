Metropolitana, almeno 4 mesi di ritardo per l’arrivo a Canepari. E da lunedì si riducono le corse

Genova. Si allungano i tempi per il prolungamento della metropolitana a Canepari: l’assessore Matteo Campora nell’ultimo aggiornamento aveva parlato di febbraio 2024, ma la fine dei lavori slitterà almeno di quattro mesi. È quanto si evince dalle tempistiche fornite da Amt per le attività di abbattimento del tronchino di inversione a Brin. Una nuova fase, indispensabile per realizzare il nuovo tracciato, che inizierà il 6 marzo e comporterà una riduzione delle frequenze nella fascia oraria di punta mattutina.

“Nel corso della complessa lavorazione, della durata di circa un anno e mezzo, Amt continuerà a garantire il servizio ai cittadini, cercando di limitare i disagi che potranno verificarsi – spiega l’azienda in una nota -. In particolare, in assenza del tronchino di inversione di Brin, solo in questa stazione l’esercizio sarà svolto su binario unico: gli arrivi e le partenze saranno dunque effettuate su un’unica banchina (binario 1)”.

A complicare il cammino della metropolitana verso la Valpolcevera è stato anche il ritrovamento dell’antica fornace romana durante i lavori di scavo sotto il parcheggio dell’ex Fillea in piazzale Palli. Una scoperta straordinaria dal punto di vista archeologico, tanto che il sindaco Marco Bucci ha annunciato che diventerà un’attrazione nella futura stazione, ma deleteria per il rispetto della tabella di marcia.

Nelle scorse settimane lo stesso assessore Campora aveva assicurato che i ritardi sarebbero stati riassorbiti. In effetti, da quanto risulta ai tecnici dell’azienda, un anno e mezzo è il tempo massimo teorico per l’intervento, ma è probabile che la stima venga rivista al ribasso di tre mesi, prevedendo il nuovo termine nel giugno 2024 (anziché settembre), quindi con uno slittamento più contenuto.

Per quello che riguarda gli orari delle corse, a partire da lunedì prossimo sono previste riduzioni solo tra le ore 7 e le 10 dei giorni feriali: in questa fascia oraria la frequenza sarà di 6 minuti e mezzo contro i 5 minuti dell’orario attualmente in vigore. Nessuna variazione oraria nel resto della giornata, né al sabato e nei festivi.

Per consentire l’esecuzione delle modifiche propedeutiche alla configurazione della linea senza tronchino di Brin e per svolgere le prove previste dalla normativa, la metropolitana sarà chiusa per l’intera giornata di domenica 5 marzo e verrà attivata una linea sostitutiva bus sulla tratta Principe-Rivarolo dalle 6 alle 21; inoltre, sarà intensificata la linea 20 nella fascia oraria 7-20. Sarà come sempre in servizio la linea serale 9. Da ricordare anche che è prevista una chiusura totale della linea durante i prossimi tre mesi estivi: al momento non è ancora stato deciso come saranno gestiti i servizi sostitutivi.

Per quello che riguarda invece il prolungamento del tracciato verso Martinez, sono iniziate da circa un mese le attività di spostamento a mare del tronchino di inversione di Brignole, propedeutiche alla realizzazione del nuovo tratto.