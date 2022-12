Spacciava crack ed eroina al Porto antico, arrestato dalla guardia di finanza

Genova. I baschi verdi del I gruppo della guardia di finanza di Genova hanno sorpreso un cittadino senegalese di 22 anni mentre cedeva, in cambio di denaro, alcune dosi di crack ed eroina a un cittadino italiano nei pressi della Darsena del Porto antico.

La successiva perquisizione nei confronti dell’uomo ha permesso di rinvenire e sequestrare la somma di 196 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, mentre il cittadino italiano è stato segnalato alla prefettura quale assuntore. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto al giovane è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella provincia di Cuneo, dove risiede.

Il servizio si inserisce in un più ampio contesto di attività preventive e repressive dei reati in genere disposte dal prefetto in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Spesso i servizi sono congiunti con la polizia locale di Genova, svolgendo mirati controlli anche nei confronti di alcuni esercizi commerciali del centro storico.