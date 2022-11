‘Nessun merito a questo governo”, gli studenti in piazza a Genova contro repressione e propaganda

Genova. “Nessun merito a questo governo” con queste parole – scritte a caratteri cubitali su striscioni e cartelli – e al coro “Contro il governo e tutti i fascisti” prende il via il corteo degli studenti genovesi che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza della Vittoria per la manifestazione genovese di protesta contro il governo, sulla scia della mobilitazione nazionale.

La manifestazione è partita da via Cadorna per poi sfilare per le vie del centro, lungo via Fiume, via De Amicis, piazza Brignole, piazza Corvetto, via XII ottobre, via XX settembre, piazza De Ferrari per arrivare infine in piazza Matteotti dove si concluderà la giornata di protesta.

“Questo governo – dice Francesco Devoti della Rete degli Studenti Medi di Genova – che come primo atto politico sulla scuola ha cambiato il nome del ministero in Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha già dimostrato le sue vere intenzioni: repressione e violenza. Lo abbiamo visto con i fatti della Sapienza, lo abbiamo visto con il decreto anti-rave. Scenderemo in piazza contro un sistema che utilizza a scopo meramente propagandistico il merito e ne fa il suo baluardo. Anche perché, questo governo, di meriti non ne ha.”