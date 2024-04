Strade e manutenzioni, via libera della Regione per opere su cinque provinciali genovesi

Genova. La Regione Liguria, il 18 aprile, ha approvato la delibera contenente l’elenco triennale 2024-2026 degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità delle reti stradali comunali e provinciali, e sono particolarmente soddisfatto che in tale documento siamo stati inseriti ben quattro interventi per i quali mi sono adoperato in questi anni, durante il mio mandato da Consigliere Delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova.

Rispetto alle nostre iniziali previsioni di spesa, la Regione Liguria ha deliberato finanziamenti per circa il 95% di quanto richiesto

“Questo è, a mio parere, un ottimo risultato, soprattutto considerato che i lavori garantiranno importanti adeguamenti sulla SP48 del Fregarolo per un importo di 430.000€ (di cui finanziati 408.500€), sulla SP6 di Isoverde per un importo di 261.000€ (di cui finanziati 248.520€), sulla SP51 di Livellato per un importo di 477.000€ (finanziati 453.150€) e sulla SP81 di San Fermo per un importo di 740.000€ (di cui finanziati 703.000€), strade già da tempo attenzionate dalla Città Metropolitana di Genova e per le quali è già pronto il progetto esecutivo – spiega Franca Senarega in una nota stampa – Pertanto, se nei prossimi giorni ci verranno confermati l’importo e le modalità di attuazione, mi attiverò immediatamente affinché l’Ente possa avviare subito la gara e l’affidamento, ovviamente previa variazione di bilancio e variazione del programma opere pubbliche, ed al reperimento dei 95.430 euro mancanti rispetto alle previsioni di spesa.

“Un’ultima notizia altrettanto positiva presente nella delibera, ma riferita alla annualità 2026, è l’approvazione degli interventi di messa in sicurezza della strada provinciale SP15 del Brugneto al Km. 12, opera di grandissima importanza e di complessa realizzazione a causa di una paleofrana che interessa il versante, per la quale sono stati da noi previsti lavori per 5.465.000€ e che Regione Liguria finanzierà con 5.191.750€ – conclude la nota – È di questi giorni la riapertura della provinciale suddetta, ma con limitazioni di carico e velocità proprio in quella chilometrica a causa dei lenti, ma inesorabili movimenti della paleofrana; confido pertanto che grazie a questa opera possa finalmente risolversi tale pesante problematica per gli abitanti di Propata, costretti in alternativa ad una lunga deviazione verso Montebruno”